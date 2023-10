Octubre és el mes de l'economia circular: reduir, reutilitzar i reutilitzar a Mississauga

By

Sabíeu que gairebé el 50% de les escombraries enviades a l'abocador es poden reutilitzar, reutilitzar o reciclar? En un model d'economia circular, no es perd res. Els productes i els materials es reutilitzen, es reparen, es renoven, es reutilitzen o es reciclen. Mississauga celebra el Mes de l'Economia Circular a l'octubre, destacant la importància de reduir els residus, conservar l'energia i reduir les emissions de carboni.

La ciutat de Mississauga acull diversos esdeveniments per promoure la reducció de residus i les pràctiques d'economia circular. Un dels esdeveniments és la campanya de recollida de reciclatge en col·laboració amb els socis del Project Green de l'Autoritat de Conservació de la Regió i Toronto. Del 10 al 22 d'octubre, els residents poden deixar roba, tèxtils i aparells electrònics no desitjats en llocs designats a tota la ciutat. Tots els articles de roba seran donats a Diabetes Canada, mentre que l'electrònica serà reciclada per l'Associació de reciclatge electrònic.

Si t'interessa aprendre a reparar la teva roba i evitar la compra de nous productes, les biblioteques de Mississauga ofereixen programes de manualitats on pots aprendre a cosir a mà o amb una màquina de cosir. Aquests programes estan disponibles a Burnhamthorpe Library, Courtneypark Library, Meadowvale Library i Woodlands Library.

L'Ajuntament de Mississauga també busca voluntaris amb experiència en la reparació de bicicletes, articles per a la llar, electrodomèstics, joies, electrònica o roba. Aquesta oportunitat de voluntariat té com a objectiu allargar la vida útil dels productes i conscienciar sobre la reducció de residus i l'economia circular.

A més d'aquestes iniciatives, hi ha altres maneres de reduir els residus a casa. El compostatge de restes de menjar, l'ús de bosses, ampolles i tasses reutilitzables i el préstec o el lloguer d'articles que s'utilitzen amb menys freqüència són maneres efectives de minimitzar els residus i les emissions de carboni.

Mississauga es compromet a liderar els esforços pel canvi climàtic i a implementar iniciatives de sostenibilitat ambiental a través del seu Pla d'acció sobre el canvi climàtic. En adoptar els principis de l'economia circular i participar activament en les pràctiques de reducció de residus, els residents poden tenir un impacte significatiu en la creació d'un futur més sostenible per a la ciutat.

Fonts: Ciutat de Mississauga