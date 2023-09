La nova escala de pressió revela que el nucli intern de la Terra conté el doble de material lleuger del que s'estimava anteriorment

Els científics del Centre SPring-8 de RIKEN han desenvolupat una nova escala de pressió que proporciona una mesura més precisa de la pressió, especialment al nucli de la Terra. Es va trobar que l'escala anterior sobreestimava la pressió en més d'un 20%. Mitjançant una tecnologia avançada de raigs X, els investigadors van poder evitar grans aproximacions i van descobrir que el nucli interior de la Terra conté aproximadament el doble de la quantitat de material lleuger que s'estimava anteriorment. Les seves troballes tenen implicacions importants per entendre la composició de la Terra i la seva evolució.

Una escala de pressió precisa és crucial per entendre la composició de la Terra, especialment el nucli. Tot i que s'accepta àmpliament que el nucli es compon principalment de ferro, l'evidència suggereix que també conté materials més lleugers. Mitjançant l'ús de la nova escala de pressió per interpretar un model sismològic, l'equip d'investigació va trobar que el nucli interior conté aproximadament el doble de la quantitat de material lleuger del que es pensava anteriorment. De fet, la massa total de material lleuger a tot el nucli és probablement cinc vegades o més la de l'escorça terrestre.

Per determinar la nova escala de pressió, els investigadors van utilitzar la dispersió inelàstica de raigs X (IXS) per mesurar la velocitat del so d'una mostra de reni sota pressió. Van triturar una petita mostra de reni entre dos cristalls de diamant en una cèl·lula d'enclusa de diamant. En mesurar acuradament els canvis en l'energia dels raigs X dispersos des del reni, els investigadors van poder determinar la velocitat i la densitat del so de la mostra, cosa que els va permetre calcular la pressió.

La densitat del reni a alta pressió és relativament fàcil de mesurar, mentre que mesurar la velocitat del so és més difícil. Tanmateix, el treball de l'equip ha obert el camí perquè altres científics utilitzin una mesura de densitat més senzilla per determinar la pressió.

Les implicacions d'aquesta nova escala de pressió van més enllà d'entendre la composició de la Terra. També suggereix que és necessària una reavaluació de la dependència de la pressió de diverses propietats del material, ja que la majoria de mesures anteriors es van fer a pressions similars o superiors a les del nucli de la Terra. A més, es poden esperar canvis similars en l'estructura d'altres planetes quan es considera la nova escala de pressió.

En conclusió, el desenvolupament d'una nova escala de pressió utilitzant tecnologia de raigs X avançada ha proporcionat una mesura més precisa de la pressió al nucli de la Terra. El descobriment que el nucli interior conté el doble de la quantitat de material lleuger que s'estimava anteriorment té implicacions importants per a la nostra comprensió de la composició de la Terra i la seva evolució.

Fonts:

- Avenços científics: "Dèficit de densitat del nucli de la Terra revelat per una escala de pressió primària multimegabar"

– Centre RIKEN's Spring-8: descripció de la instal·lació