L'experiment d'oxigen de Mart de la NASA genera oxigen al planeta vermell

By

La NASA ha anunciat una fita important en els seus plans d'habitació a llarg termini a Mart. L'experiment d'utilització de recursos in situ d'oxigen de Mart (MOXIE) de l'agència espacial ha generat amb èxit suficient oxigen per mantenir un gos petit durant 10 hores al planeta vermell. MOXIE, un dispositiu de 40 lliures aproximadament de la mida d'un microones, es va connectar al rover Perseverance que va aterrar a Mart el febrer del 2021.

Durant més de dos anys, MOXIE ha estat treballant per extreure quantitats minimes d'oxigen de l'atmosfera marciana. Mitjançant un procés electroquímic, separa un àtom d'oxigen de cada molècula de diòxid de carboni de l'atmosfera. L'atmosfera de Mart es compon d'un 95% de diòxid de carboni, un 3% de nitrogen, un 1.6% d'argó i petites quantitats d'oxigen.

L'objectiu principal de MOXIE és desenvolupar tecnologies que puguin produir aire respirable i propulsor de coets per als futurs astronautes. Al llarg de la seva missió, MOXIE va generar amb èxit 122 grams d'oxigen, que equival a la quantitat que consumeix un gos petit en 10 hores. En la seva màxima eficiència, el dispositiu va produir 12 grams d'oxigen per hora, superant l'objectiu original de la NASA.

L'administradora adjunta de la NASA, Pam Melroy, va expressar la seva emoció per l'èxit de MOXIE, afirmant que "és factible extreure oxigen de l'atmosfera de Mart, oxigen que podria ajudar a subministrar aire respirable o propulsor de coets als futurs astronautes". Va destacar la importància de desenvolupar tecnologies per utilitzar els recursos a Mart i a la Lluna, ja que permetria una presència lunar a llarg termini, una economia lunar robusta i, finalment, donaria suport a l'exploració humana de Mart.

Aquest assoliment de MOXIE és un pas important en les ambicions de la NASA per a les missions tripulades a Mart. La tecnologia desenvolupada per MOXIE podria ser crucial per garantir la supervivència i la sostenibilitat dels futurs astronautes al Planeta Roig.

Fonts:

– Experiment d'utilització de recursos in situ d'oxigen de Mart de la NASA

– Pam Melroy, administradora adjunta de la NASA