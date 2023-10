Una ràdio de 8 mil milions d'anys d'antiguitat podria ajudar a resoldre el misteri de la matèria desapareguda de l'univers

By

Els científics han fet un gran avenç en la comprensió del misteri de la matèria que falta a l'univers. Una ràfega ràpida de ràdio (FRB) de 8 milions d'anys, la més antiga i llunyana mai observada, es va originar a partir de la col·lisió de galàxies. Aquest FRB, designat FRB 20220610A, va ser detectat per l'Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) a l'oest d'Austràlia.

Els FRB són ràfegues curtes d'ones de ràdio que duren mil·lisegons, i els seus orígens segueixen sent desconeguts. No obstant això, aquest FRB rècord, procedent de la fusió de galàxies, podria ajudar a donar llum sobre l'origen d'aquests misteriosos esclats. L'explosió va alliberar tanta energia en mil·lisegons com el sol produeix en 30 anys.

La matèria que falta a l'univers fa referència al fet que la meitat de la matèria esperada és indetectable. Aquesta matèria que falta, composta per àtoms anomenats barions, no és matèria fosca, sinó matèria "ordinària" que es distribueix escassament entre les galàxies. Les tècniques actuals són ineficaces per detectar aquesta matèria perquè és molt difusa i calenta.

Científics, inclòs el desaparegut astrònom australià Jean-Pierre 'J-P' Macquart, han estat explorant l'ús de FRBs com a eina per detectar aquesta matèria esquiva. A mesura que els FRB viatgen a grans distàncies, la seva radiació es dispersa per la matèria que falta. Aquesta dispersió permet als científics mesurar la densitat de l'univers i localitzar la matèria bariònica que falta.

La investigació de l'equip confirma la relació de Macquart, que demostra que com més lluny està un FRB, més gas difús revela entre galàxies. Amb uns 50 FRBs rastrejats actualment a les seves fonts, els científics preveuen que se'n detectaran milers més en el futur. Els propers telescopis Square Kilometer Array (SKA) a Austràlia i Amèrica del Sud, així com el Extremely Large Telescope (ELT) a Xile, proporcionaran més informació sobre els orígens dels FRB i l'estructura de l'univers.

La investigació de l'equip ASKAP es va publicar a la revista Science, destacant el potencial dels FRB per entendre la matèria que falta i la composició de l'univers.

