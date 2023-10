Una nova investigació revela com les plantes es comuniquen i es defensen contra els insectes

La investigació realitzada per un equip dirigit pel professor Masatsugu Toyota de la Universitat de Saitama al Japó ha posat llum sobre els mecanismes pels quals les plantes es comuniquen i activen les respostes de defensa contra els atacs d'insectes. L'estudi, publicat a Nature Communications, es va centrar en el paper dels compostos orgànics volàtils (COV) alliberats per les plantes quan són danyats per insectes o mecànicament.

Les plantes alliberen COV a l'atmosfera quan són ferides per insectes, i serveixen com a senyals de perill per a les plantes veïnes. En resposta, aquestes plantes sense danys activen mecanismes de defensa per protegir-se. Aquest fenomen de comunicació aèria entre plantes a través de COV s'ha observat en més de 30 espècies vegetals diferents. Tanmateix, els mecanismes moleculars subjacents a la percepció dels COV i la inducció de respostes de defensa no han quedat clars.

Utilitzant equips innovadors i imatges fluorescents en temps real, l'equip d'investigació va visualitzar esclats de fluorescència en una espècie de planta de mostassa anomenada Arabidopsis thaliana després de l'exposició als COV emesos per plantes danyades per insectes. Mitjançant el seguiment dels canvis en la concentració de calci intracel·lular, els investigadors van poder observar com les plantes absorbeixen i responen als COV.

L'equip va descobrir que dos VOC específics, (Z)-3-hexenal i (E)-2-hexenal, tots dos aldehids de sis carbonis coneguts com a volàtils de fulla verda (GLV), indueixen senyals de calci a les plantes d'Arabidopsis. Aquests GLV són substàncies químiques aerotransportades emeses per les plantes quan són danyades per forces mecàniques o herbívors. Quan s'exposen a aquests VOC, les plantes d'Arabidopsis regulaven gens relacionats amb la defensa.

Per entendre millor la relació entre els senyals de calci i les respostes de defensa, els investigadors van tractar les plantes d'Arabidopsis amb inhibidors del canal de calci i agents quelants. La inhibició dels senyals de calci va donar lloc a la supressió de la inducció gènica relacionada amb la defensa, proporcionant proves que Arabidopsis percep els GLV i activa les respostes de defensa de manera dependent del calci.

Aquesta investigació proporciona nous coneixements sobre les maneres en què les plantes es comuniquen i es defensen dels atacs d'insectes. La comprensió d'aquests mecanismes moleculars podria aplicar-se per desenvolupar noves estratègies per a la protecció de les plantes i la gestió de plagues.

Fonts:

– Article font: Nature Communications

– Arabidopsis: Gènere de petites plantes amb flors de la família de la mostassa

– Compostos orgànics volàtils (COV): Substàncies orgàniques gasoses que es vaporitzen fàcilment a temperatura ambient

– Volàtils de fulla verda (GLV): COV emesos per les plantes en cas de dany, amb olors característiques d'herba