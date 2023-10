L'oest de la Colúmbia Britànica oferirà una visualització privilegiada per a l'eclipsi solar anular rar

L'oest de la Colúmbia Britànica serà la millor ubicació del Canadà per veure un rar eclipsi solar anular, tot i que els cels ennuvolats poden dificultar la visibilitat d'alguns espectadors. Un eclipsi solar anular es produeix quan la lluna passa entre la Terra i el sol, creant un halo brillant al voltant de la fosca silueta de la lluna. Mentre que zones d'Amèrica del Nord, com Oregon a Texas, experimentaran un eclipsi total amb un anell de foc, els residents de Metro Vancouver podran presenciar aproximadament el 75 per cent de l'eclipsi a partir de les 8:08 del matí, hora del Pacífic.

L'esdeveniment arribarà al seu punt àlgid 72 minuts més tard, amb només una petita part del sol visible. S'espera que l'eclipsi acabi cap a les 10:38 del matí. Per garantir una visualització segura, la Universitat de la Colúmbia Britànica i la Universitat Politècnica de Kwantlen organitzen esdeveniments de visualització on els astrònoms aficionats poden utilitzar telescopis i ulleres especialitzades.

No obstant això, la previsió meteorològica preveu condicions ennuvolades i ruixats a gran part de la costa sud de la Colúmbia Britànica dissabte, cosa que podria dificultar la visibilitat. La UBC ha declarat que cancel·larà la seva festa de visualització si els núvols es mouen, mentre que Kwantlen té previst continuar el seu esdeveniment a l'interior amb una transmissió en directe. Les dues universitats esperen un cel clar durant l'eclipsi.

El professor de física i astronomia de la UBC Douglas Scott descriu un eclipsi solar parcial com "un dels grans espectacles de la natura" i anima la gent a aprofitar l'oportunitat. Laura Flinn, instructora de física a la Politècnica Kwantlen, creu que l'eclipsi és una manera excel·lent d'activar l'interès dels nens per l'astronomia i donar-los una idea de la immensitat de l'univers.

Aquest eclipsi solar anular és un esdeveniment poc freqüent, amb només uns pocs que succeeixen a tot el món cada any. L'últim eclipsi parcial visible a Metro Vancouver va ser l'agost de 2017, i el proper eclipsi anular complet al sud de la Colúmbia Britànica no s'espera fins al 4 d'agost de 2111. Tanmateix, el Canadà central i oriental no haurà d'esperar tant, ja que el proper L'eclipsi solar està programat per al 8 d'abril de 2024 i es podrà veure a parts d'Ontario, Quebec, Nou Brunswick, l'illa del Príncep Eduard i Terranova i Labrador.

Fonts: The Canadian Press