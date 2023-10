El telescopi espacial Hubble captura una imatge impressionant de la galàxia lenticular NGC 612

By

El telescopi espacial Hubble ens ha proporcionat una imatge impressionant de la galàxia lenticular NGC 612. Aquesta galàxia és coneguda pels seus tons taronja i blau, que van ser capturats per les capacitats visibles i infrarojes del Hubble. Les galàxies lenticulars com NGC 612 tenen una protuberància central i un disc semblants a les galàxies espirals, però no tenen els braços característics. Normalment són més grans, amb poca formació estel·lar en curs.

NGC 612 es troba a la constel·lació de l'Escultor i és fàcilment visible des de l'hemisferi sud de la Terra. És una galàxia activa, és a dir, el seu centre sembla més de 100 vegades més brillant que les seves estrelles juntes. També es classifica com una galàxia Seyfert, el tipus més comú de galàxia activa. Les galàxies Seyfert emeten grans quantitats de radiació infraroja tot i semblar normals a la llum visible. NGC 612 és específicament un Seyfert de tipus II, amb matèria prop del seu centre movent-se amb calma al voltant del nucli. Curiosament, les estrelles d'aquesta galàxia són relativament joves, amb edats que oscil·len entre els 40 i els 100 milions d'anys.

El que fa que NGC 612 sigui especialment únic és la seva associació amb les emissions de ràdio. És un exemple extremadament rar d'una galàxia de ràdio no el·líptica, amb emissions de ràdio importants i una connexió a la font de ràdio PKS 0131-36. Només s'han descobert cinc galàxies lenticulars emissores de ràdio a tot l'univers. Una teoria suggereix que les inusuals emissions de ràdio de NGC 612 són el resultat d'una interacció passada amb una galàxia espiral companya. Una altra teoria se centra en la protuberància brillant i dominant de la galàxia, similar a les observades a les ràdio galàxies el·líptiques. Més investigacions i imatges d'aquesta galàxia ajudaran els astrònoms a descobrir més coses sobre les causes de les emissions de ràdio a les galàxies.

NGC 612 va ser descobert originalment per l'astrònom britànic John Herschel l'any 1837. Es troba a uns 400 milions d'anys llum de distància de la Terra i té una massa al voltant d'1.1 bilions de vegades la del nostre Sol.

