La missió Quest de la NASA posposa el primer vol al 2024 a causa de reptes tècnics

La missió Quest de la NASA, que té com a objectiu crear un avió supersònic tranquil, ha anunciat l'ajornament del seu primer vol fins al 2024. L'avió experimental de la missió, conegut com a X-59, és una col·laboració entre els investigadors de la NASA i Lockheed Martin Skunk Works, el principal contractista.

El X-59 és un avió únic que incorpora una combinació de tecnologia nova i components existents de diverses aeronaus, inclòs el tren d'aterratge de l'F-16 i el sistema de suport vital de l'F-15. El seu propòsit és demostrar la capacitat de volar a velocitats supersòniques sense crear el boom sonor disruptiu tradicionalment associat amb aquests vols.

Malgrat el pla inicial de la missió per dur a terme el seu primer vol el 2023, l'equip de Quest es va trobar amb diversos reptes tècnics que van requerir un retard. L'equip necessita temps addicional per integrar diversos sistemes a l'aeronau i garantir la seva compatibilitat. A més, estan treballant per resoldre problemes amb els ordinadors redundants de seguretat responsables de controlar les funcions de l'avió.

La creació d'un avió supersònic silenciós suposa importants obstacles tecnològics i d'enginyeria. La missió de Quest pretén abordar aquests reptes i desenvolupar una nova generació d'avions que pugui revolucionar els viatges aeris comercials. L'èxit del vol de l'X-59 obrirà el camí per a futurs viatges supersònics reduint el soroll associat a trencar la barrera del so.

És crucial assenyalar que, malgrat el retard, la NASA continua compromesa amb la missió Quest i l'avenç de la tecnologia supersònica. L'equip continua el seu treball diligent per superar aquests obstacles tècnics i garantir un primer vol amb èxit i seguretat el 2024.

Definicions:

– Supersònic: relacionat o denota una velocitat superior a la del so.

– Boom sonor: el so produït a nivell del sòl per l'ona de xoc provocada per un avió que vola a velocitat supersònica.

Fonts:

– NASA/Lockheed Martin