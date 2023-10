Els astrònoms descobreixen cristalls de sílice a l'atmosfera de l'exoplaneta WASP-17b

By

Els astrònoms han fet un descobriment emocionant amb el telescopi espacial James Webb: per primera vegada, han detectat minúsculs cristalls de quars que contenen sílice a l'atmosfera d'un exoplaneta. L'exoplaneta, anomenat WASP-17b, és un gegant de gas calent i una font probable d'aquestes nanopartícules de sílice.

La sílice és un mineral comú que es troba a la Terra i és conegut per la seva presència a les sorres de les platges, així com per la seva utilització en la producció de vidre. Els investigadors creuen que els cristalls de sílice de l'atmosfera de WASP-17b giren als seus núvols.

El descobriment de sílice en un exoplaneta ofereix als astrònoms coneixements valuosos sobre la composició i la naturalesa d'aquests mons llunyans. També planteja preguntes sobre les condicions necessàries per a la formació d'aquests cristalls en l'entorn extrem d'un gegant gasós.

El telescopi espacial James Webb és el telescopi espacial més gran i potent mai construït. Les seves capacitats avançades permeten als científics observar objectes celestes amb una claredat i un detall sense precedents. Mitjançant l'estudi de les atmosferes dels exoplanetes, els astrònoms poden obtenir més informació sobre la seva composició química i, potencialment, identificar signes d'habitabilitat.

Aquest descobriment de cristalls de sílice a WASP-17b és un pas important en la nostra comprensió dels exoplanetes. Destaca la diversitat i complexitat d'aquests mons llunyans i obre noves vies per estudiar les seves atmosferes.

Fonts:

- CNN (article font)