Els astrònoms descobreixen petits cristalls de quars a l'atmosfera de l'exoplaneta WASP-17b

Els astrònoms que utilitzen el telescopi espacial James Webb han fet un descobriment emocionant. Per primera vegada, han detectat petits cristalls de quars que contenen sílice a l'atmosfera d'un exoplaneta. L'exoplaneta, conegut com WASP-17b, és un gegant gasós situat a 1,300 anys llum de la Terra.

Observacions prèvies del telescopi espacial Hubble van indicar la presència d'aerosols, o partícules minúscules, a l'atmosfera de WASP-17b. Tanmateix, els investigadors no esperaven que aquests aerosols fossin de quars. La sílice, el component principal del quars, és un mineral comú que es troba a la Terra i s'utilitza per produir vidre.

La detecció es va fer mitjançant l'instrument d'infrarojos mitjans del telescopi Webb. Els investigadors estaven encantats amb el descobriment, ja que esperaven trobar silicats de magnesi en lloc de quars. S'han detectat prèviament silicats de magnesi en atmosferes d'exoplanetes, però el quars és una nova troballa.

La presència de quars a l'atmosfera de WASP-17b podria ajudar els científics a entendre millor els materials que formen entorns planetaris diferents del nostre. Els núvols de gran altitud del planeta, on es van trobar les nanopartícules de quars, estan formats per condicions extremes. Amb temperatures d'uns 2,700 graus Fahrenheit i una pressió d'una mil·lèsima part del que experimentem a la superfície de la Terra, els cristalls sòlids es poden formar directament a partir del gas sense passar primer per una fase líquida.

WASP-17b està tancat a la seva estrella, el que significa que un costat sempre s'enfronta a l'estrella, experimentant temperatures abrasadores, mentre que l'altre costat es manté més fresc. Els investigadors especulen que les partícules de quars giren dins de l'atmosfera de l'exoplaneta, impulsades per vents d'alta velocitat.

El descobriment de cristalls de quars a l'atmosfera de WASP-17b proporciona informació valuosa sobre la composició de gegants de gas calent com aquest. En comprendre els diferents materials presents a les atmosferes dels exoplanetes, els científics poden obtenir una comprensió més àmplia de la seva composició general i de com donen forma als seus entorns.

Les deteccions sensibles del telescopi espacial James Webb estan revolucionant la nostra comprensió dels exoplanetes i les seves condicions atmosfèriques. En descobrir nous detalls sobre els exoplanetes, els investigadors poden aprofundir en la nostra comprensió de l'univers i dels diversos entorns que existeixen més enllà del nostre propi sistema solar.

