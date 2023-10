El Premi Nobel de Química 2023: El descobriment i la síntesi dels punts quàntics

By

El Premi Nobel de Química 2023 ha estat atorgat a tres científics pel seu treball innovador sobre el descobriment i la síntesi de punts quàntics. Les propietats d'aquestes nanopartícules, que emeten llum a diferents longituds d'ona segons la seva mida, van ser revelades pel químic físic Louis Brus. En una conversa recent amb el podcast The Conversation Weekly, Brus va parlar del seu descobriment accidental i de l'impacte posterior dels punts quàntics.

Treballant a Bell Labs als anys 1980, Brus va ensopegar amb punts quàntics mentre estudiava solucions de partícules semiconductors anomenades col·loides. En dirigir làsers cap a aquests col·loides, es va adonar que els colors emesos no eren coherents. Això el va portar a explorar els canvis únics en l'espectre i les propietats de les mateixes partícules quan eren de mida molt petita.

Els punts quàntics són nanocristalls que absorbeixen la llum i la reemeten a diferents longituds d'ona segons la seva mida. Tot i que són més petites que la longitud d'ona de la llum visible i no es poden veure amb un microscopi òptic, es poden observar mitjançant microscopis especialitzats com els microscopis electrònics. Per demostrar-los, es poden utilitzar matràs de vidre de colors brillants amb solucions que contenen punts quàntics de diferents mides.

Curiosament, Brus desconeixia les observacions anteriors de punts quàntics fetes pel científic rus Alexei Ekimov. A causa de la Guerra Freda, la investigació d'Ekimov es va publicar exclusivament en rus i no va poder viatjar a Occident per discutir les seves troballes. Va ser només després d'un descobriment casual dels articles d'Ekimov a la literatura tecnològica que Brus es va acostar a ell i finalment es van conèixer durant l'era Glasnost a finals dels anys vuitanta.

La producció i l'estabilitat dels punts quàntics va plantejar reptes inicialment, però Moungi Bawendi, un altre premi Nobel, va abordar aquest problema als anys noranta. Des de llavors, els punts quàntics han trobat aplicació en diversos camps, especialment en la imatge biològica. Els bioquímics els han utilitzat per mapejar cèl·lules i òrgans unint-los a altres molècules. A més, han estat fonamentals en la detecció de tumors i la guia quirúrgica.

El descobriment i la síntesi de punts quàntics han obert el camí a nombrosos avenços en ciència i tecnologia. L'exploració de les seves aplicacions continua desvetllant noves possibilitats per a aquestes notables nanopartícules.

Fonts: podcast The Conversation Weekly