La missió Psique: explorant un asteroide ric en metalls

La missió Psyche, que es llançarà el 5 d'octubre de 2023, té com a objectiu explorar l'asteroide Psyche, que flota al cinturó d'asteroides entre Mart i Júpiter. Els científics estan intrigats per l'asteroide perquè alguns creuen que poden ser les restes d'un nucli ric en ferro d'un planeta fallit, potencialment per valor de 10,000 bilions de dòlars. No obstant això, s'especula que Psique pot ser realment un "munt de runes" en lloc d'un asteroide metàl·lic sòlid.

Dirigit per la Universitat Estatal d'Arizona, la missió enviarà una nau espacial a l'òrbita de Psyche durant tres anys, durant els quals els científics esperen descobrir més informació sobre els orígens de l'asteroide i la seva topografia. També pretenen determinar l'edat de la seva superfície, que podria proporcionar informació sobre les composicions interiors de planetes terrestres com la Terra.

Si bé estimar el valor dels objectes espacials és difícil, els recursos metàl·lics potencials a Psyche s'han valorat en una quantitat astronòmica. No obstant això, la NASA aclareix que la missió no consisteix en extreure l'asteroide, sinó en estudiar-lo per aprendre més sobre els asteroides i la formació dels planetes terrestres.

Psique, que rep el nom de la deessa grega de l'ànima, mesura aproximadament 140 milles de diàmetre i té una superfície d'unes 64,000 milles quadrades. Les estimacions actuals de densitat indiquen que l'asteroide és entre un 30 i un 60% de metall en volum, cosa que suggereix una possible separació de la seva composició en un nucli de ferro i un mantell rocós a causa d'una col·lisió passada.

La nau espacial portarà tres instruments principals per investigar Psyche: una imatge multiespectral, un espectròmetre de raigs gamma i neutrons i un magnetòmetre. Aquests instruments capturaran imatges, mesuraran la composició elemental i comprovaran si hi ha camp magnètic restant, respectivament.

A més, la nau espacial Psyche utilitzarà un sistema de telecomunicacions de ràdio de banda X per mapejar la gravetat i l'estructura de l'asteroide. La missió inclou un sobrevol de Mart el maig de 2026 per a una ajuda per gravetat abans d'entrar en òrbita al voltant de Psyche.

En conclusió, la missió Psyche representa un pas important en la nostra comprensió dels asteroides i la formació dels planetes terrestres. Mitjançant l'estudi de l'asteroide ric en metalls, els científics esperen obtenir informació valuosa sobre la composició i la història dels cossos celestes del nostre sistema solar.

Fonts:

- NASA

- Universitat Estatal d'Arizona