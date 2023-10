Un nou estudi revela el paper dels filaments i els filaments en la formació d'estrelles

Un estudi recent realitzat per científics de l'Institut Max Planck de Física Extraterrestre il·lumina el paper de les serpentines i els filaments en el procés de formació d'estrelles. Anteriorment, es creia que les estrelles es formaven únicament dins dels núvols moleculars. Tanmateix, aquest estudi mostra que les serpentines i els filaments que s'estenen des de l'interior del núvol molecular també tenen un paper crucial en el subministrament de gas fresc per nodrir les protoestrelles en creixement.

El procés estàndard del naixement de les estrelles comença amb núvols moleculars densos, on el material comença a acumular-se preferentment en una àrea. A mesura que el núvol es contrau a causa de l'autogravetat, atrau més material fins que les temperatures i les pressions arriben a ser prou elevades perquè es formi una protoestrella. Finalment, comença la fusió nuclear i neix una estrella. Tot aquest procés dura milions d'anys i implica diversos factors com els camps magnètics.

L'estudi es va centrar en una estrella de la regió de Barnard 5, utilitzant telescopis i l'Atacama Large Millimeter Array (ALMA) per examinar els filaments i els serpentins. L'equip va descobrir que aquestes estructures són conductes per al gas fresc de la nebulosa més gran al disc protoestel·lar que envolta l'estrella en desenvolupament. Les troballes suggereixen que el procés de formació d'estrelles és polifacètic, amb els streamers jugant un paper crucial a l'hora de connectar els objectes estel·lars joves amb el núvol parental.

A més, l'estudi destaca les implicacions per a la formació del planeta. Els planetes es formen a partir del material del disc protoestelar i es veuran influenciats per la composició química del gas entrant. Les serpentines i els filaments aporten material verge que no s'ha vist afectat per les temperatures i les pressions de la llar d'infants estrella. Per tant, les composicions dels planetes nounats en regions com Barnard 5 portaran les empremtes dactilars químiques dels materials entrants.

Aquesta investigació proporciona informació valuosa sobre les complexitats de la formació estel·lar i posa l'accent en la interconnexió de diverses escales en el procés. Entendre el paper de les serpentines i els filaments en la formació d'estrelles i en la formació de planetes és essencial per esbrinar els misteris del nostre univers.

Font: Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics & Astronomy & Astrophysics Journal