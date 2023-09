Els primers humans estaven construint estructures de fusta fa més de 476,000 anys, revela un estudi

By

Els arqueòlegs de la Universitat de Liverpool i la Universitat d'Aberystwyth han descobert proves que mostren que els humans estaven construint estructures de fusta molt abans del que es creia. Els investigadors van descobrir una fusta ben conservada en un lloc de Kalambo Falls, Zàmbia, que s'estima que té almenys 476,000 anys i és anterior a l'evolució de l'homo sapiens.

La troballa és significativa perquè proporciona l'evidència més antiga que els humans van elaborar troncs intencionadament per encaixar. Les marques de tall d'eines de pedra a la fusta suggereixen que els primers humans van donar forma i van unir dos troncs grans, potencialment com a fonament d'una plataforma o part d'un habitatge. Això desafia la noció anterior que els humans de l'edat de pedra eren només nòmades.

Utilitzant tècniques de datació per luminescència, els experts de la Universitat d'Aberystwyth van determinar l'edat de les troballes examinant l'última vegada que els minerals de la sorra circumdant van ser exposats a la llum solar. Això permet als investigadors reunir una comprensió més completa de l'evolució humana i de com es va desenvolupar la tecnologia durant l'edat de pedra.

Els investigadors implicats en el projecte Deep Roots Of Humanity, que explora el desenvolupament de la tecnologia humana a l'edat de pedra, finançat pel Consell de Recerca d'Arts i Humanitats del Regne Unit. El projecte va col·laborar amb la Comissió Nacional de Conservació del Patrimoni de Zàmbia, el Museu Livingstone, el Museu Moto Moto i el Museu Nacional de Lusaka.

El professor Larry Barham, de la Universitat de Liverpool, va assenyalar que aquest descobriment desafia les suposicions anteriors sobre els nostres primers avantpassats. Va afirmar: "Van transformar el seu entorn per fer la vida més fàcil, encara que només fos fent una plataforma on seure al riu per fer les seves tasques diàries. Aquesta gent s'assemblava més a nosaltres del que ens pensàvem".

S'espera que l'excavació de les cascades de Kalambo, un lloc excepcional i un important patrimoni patrimonial per a Zàmbia, doni més descobriments emocionants a mesura que el projecte segueixi treballant.