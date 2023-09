L'evidència més antiga d'estructures de fusta fetes per humans primers trobades a Zàmbia

By

Científics de la Universitat de Liverpool i la Universitat d'Aberystwyth han fet un descobriment notable a Kalambo Falls a Zàmbia. Segons el seu estudi publicat a la revista Nature, els investigadors han descobert fusta ben conservada que es creu que té almenys 476,000 anys d'antiguitat, anterior a l'evolució de l'Homo sapiens. La fusta presenta marques de tall d'eines de pedra, que indiquen que els primers humans van donar forma deliberada i van unir dos troncs grans per construir una estructura, potencialment una plataforma o part d'un habitatge.

Aquesta troballa de les cascades de Kalambo representa l'evidència més antiga del món dels humans que elaboren troncs intencionadament per encaixar. Aquestes intricades tècniques de treball de la fusta desafien la creença predominant que els humans de l'edat de pedra eren estrictament nòmades. El professor Larry Barham de la Universitat de Liverpool va remarcar que aquest descobriment ha canviat la nostra comprensió dels nostres primers avantpassats. Va destacar que aquests individus no eren simplement éssers primitius, sinó que van utilitzar la seva intel·ligència, imaginació i habilitats per crear quelcom innovador i sense precedents.

L'edat d'aquests artefactes de fusta es va determinar mitjançant tècniques de datació per luminescència, que avaluen l'última vegada que els minerals de la sorra circumdant van ser exposats a la llum solar. La datació per luminescència permet als investigadors datar les troballes de períodes de temps molt anteriors i reunir una imatge més clara de l'evolució humana. El jaciment de les cascades de Kalambo es va excavar a la dècada de 1960, però l'edat de la fusta s'havia mantingut incerta fins ara.

La investigació, que forma part del projecte Deep Roots Of Humanity, fa llum sobre el desenvolupament de la tecnologia humana durant l'edat de pedra. El projecte, finançat pel Consell de Recerca d'Arts i Humanitats del Regne Unit, va incloure col·laboracions amb la Comissió Nacional de Conservació del Patrimoni, el Museu de Livingstone, el Museu Moto Moto i el Museu Nacional de Lusaka a Zàmbia. El professor Barham va expressar il·lusió pels futurs descobriments al jaciment de les cascades de Kalambo, destacant la seva importància com a patrimoni extraordinari per a Zàmbia.

Aquesta investigació innovadora posa en evidència la notable creativitat i enginy dels nostres antics avantpassats humans, revelant que eren molt més sofisticats del que es creia anteriorment.

Fonts:

- Universitat de Liverpool

- Natura (Diari)