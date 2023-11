Nous coneixements sobre la millora del tractament d'aigües residuals mitjançant fotocatalitzadors supramoleculars orgànics

Els contaminants orgànics refractaris presents en els corrents d'aigües residuals industrials i domèstiques representen una amenaça important per al medi ambient i la salut humana. Aconseguir l'eliminació completa d'aquests contaminants és crucial per millorar la qualitat de l'aigua i promoure el progrés sostenible. Els processos d'oxidació avançats (AOP), especialment els AOP heterogenis, han sorgit com a solucions prometedores per als sistemes descentralitzats de tractament d'aigües residuals. Tanmateix, els AOP tradicionals sovint requereixen una aportació d'energia excessiva, la qual cosa fa que siguin necessàries alternatives més rendibles.

La fotocatàlisi heterogènia, que utilitza semiconductors orgànics com el g-C3N4, ha cridat l'atenció com a estratègia AOP sostenible a causa de la seva facilitat de separació i utilització de la llum solar. Tot i que els fotocatalitzadors inorgànics àmpliament utilitzats presenten una estabilitat robusta, el seu rang limitat d'absorció de la llum solar i la seva baixa capacitat d'adsorció de contaminants orgànics dificulten l'eficiència general. En canvi, els semiconductors orgànics ofereixen una utilització d'espectre estès i excel·lents capacitats d'adsorció. Tanmateix, la generació d'excitons de Frenkel d'alta energia d'unió dificulta la separació eficient d'electrons i forats fotogenerats.

Per superar aquests reptes, un equip d'investigació dirigit pel professor Yongfa Zhu de la Universitat de Tsinghua ha fet un avenç significatiu en la fotocatàlisi orgànica per a la degradació dels contaminants. Han desenvolupat sistemes fotocatalítics orgànics supramoleculars i polimèrics que milloren l'eficiència d'utilització de la llum ampliant l'abast d'absorció a la regió de l'infraroig proper. A més, han descobert el paper dels dipols i l'ordre cristal·lí en la modulació del camp elèctric integrat, permetent una migració eficient de càrrega i millorant significativament les taxes de degradació dels contaminants.

A més, l'equip ha introduït un nou enfocament per a la mineralització d'alt flux de contaminants orgànics, combinant la generació d'H2O2 in situ i la reacció de Fenton sota llum visible. Aquest sistema sinèrgic aconsegueix una mineralització d'alt flux sense necessitat d'oxidants addicionals, augmentant la taxa de mineralització dels contaminants del 30% a més del 90%.

Aquestes troballes, publicades a la revista xinesa de catàlisi, no només contribueixen a la implementació pràctica del tractament fotocatalític de l'aigua, sinó que també serveixen de referència valuosa per als investigadors en aquest camp. Amb més optimització i ampliació, els fotocatalitzadors supramoleculars orgànics tenen un gran potencial per revolucionar el tractament d'aigües residuals i abordar les limitacions dels mètodes tradicionals.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Quins són els reptes en el tractament d'aigües residuals?

El tractament d'aigües residuals s'enfronta a reptes relacionats amb l'eliminació eficient de contaminants orgànics refractaris, la capacitat de tractament limitada i la necessitat de solucions rendibles.

2. Què és la fotocatàlisi en el tractament d'aigües residuals?

La fotocatàlisi consisteix a utilitzar un catalitzador per accelerar una reacció química utilitzant la llum com a font d'energia. En el tractament d'aigües residuals, la fotocatàlisi es pot utilitzar per degradar i mineralitzar els contaminants orgànics.

3. Què són els fotocatalitzadors orgànics supramoleculars i polimèrics?

Els fotocatalitzadors orgànics supramoleculars i polimèrics són un tipus de semiconductor orgànic que pot utilitzar eficaçment la llum solar per a la degradació dels contaminants. Aquests fotocatalitzadors ofereixen una utilització d'espectre estès i una gran capacitat d'adsorció.

4. Com milloren els fotocatalitzadors orgànics supramoleculars el tractament de les aigües residuals?

Els fotocatalitzadors supramoleculars orgànics milloren el tractament d'aigües residuals augmentant l'eficiència d'utilització de la llum, millorant la migració de càrrega i aconseguint una mineralització d'alt flux de contaminants orgànics sota llum visible.

5. Quina importància té la investigació realitzada per l'equip del professor Yongfa Zhu?

L'equip del Prof. Yongfa Zhu ha fet un avenç significatiu per abordar les limitacions dels mètodes tradicionals de tractament d'aigües residuals. Les seves troballes contribueixen a la implementació pràctica del tractament fotocatalític de l'aigua i proporcionen coneixements valuosos per als investigadors en aquest camp.