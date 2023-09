Sondeig de fluxos de plasma calent rars a l'atmosfera superior

A prop dels pols de la Terra, les aurores són una visió habitual, que mostren espectacles de llum de colors a l'atmosfera superior causats per la interacció entre el vent solar i la magnetosfera del planeta. Tanmateix, més a prop de l'equador, es pot produir un fenomen atmosfèric diferent: les derivades d'ions subaurorals (SAID).

Els esdeveniments SAID impliquen el flux ràpid i cap a l'oest de plasma calent a través de la ionosfera. Aquests esdeveniments s'han associat amb estructures visibles al cel, com ara arcs vermells aurorals estables (SAR) i una forta millora de la velocitat d'emissió tèrmica (STEVE). Normalment, els esdeveniments SAID es produeixen entre el capvespre i la mitjanit, però hi ha hagut casos de fluxos SAID detectats després de la mitjanit.

En un estudi recent publicat al Journal of Geophysical Research: Space Physics, els investigadors es van centrar en 15 esdeveniments SAID posteriors a la mitjanit detectats a prop d'Amèrica del Sud el 2013. Mitjançant l'anàlisi de dades de diverses fonts, inclosos programes de satèl·lit i mesures d'activitat auroral, van investigar les característiques i formació d'aquests esdeveniments rars.

Els investigadors van trobar que els esdeveniments SAID posteriors a la mitjanit, similars als esdeveniments anteriors a la nit, són el resultat de la complexa interacció entre les condicions ionosfèriques i la dinàmica geomagnètica. La interacció inclou la formació de camps elèctrics i interaccions ona-partícula, que actuen com a fonts de calor localitzades.

Aquestes troballes milloren la comprensió de la dinàmica del plasma de l'atmosfera superior i el seu potencial per interrompre els senyals de radar per al seguiment per satèl·lit i altres aplicacions crítiques. Una investigació addicional en aquesta àrea podria proporcionar informació valuosa sobre com els esdeveniments SAID i els seus fenòmens associats poden afectar l'atmosfera terrestre.

Font: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) desenvolupat al sector de l'hora local magnètica de postmidnight (1–4) durant el 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677