Segons un nou estudi, les regions intrínsecament desordenades de les proteïnes tenen un paper clau en l'expressió gènica

Un estudi recent realitzat per investigadors de la Universitat de Princeton, el Dana-Farber Cancer Institute i la Universitat de Washington ha posat de manifest el paper crític que tenen les regions intrínsecament desordenades (IDR) de les proteïnes en la regulació de la cromatina i l'expressió gènica. Anteriorment, es pensava que aquests IDR tenien interaccions menys precises amb biomolècules en comparació amb les proteïnes plegades. Tanmateix, aquest estudi revela que els IDR tenen interaccions específiques i importants que són essencials per als processos cel·lulars.

Els investigadors es van centrar en les regions desordenades del complex cBAF humà, un grup de proteïnes del nucli que regula l'estructura de l'ADN anomenada cromatina, que permet l'expressió gènica. Les mutacions en els IDR d'aquest complex proteic, que es troben freqüentment en càncer i trastorns del neurodesenvolupament, alteren la regulació de la cromatina i l'expressió gènica.

L'estudi va trobar que els IDR formen gotes anomenades condensats, que se separen del fluid cel·lular circumdant. Aquests condensats permeten que les proteïnes i altres biomolècules es reuneixin en llocs específics per dur a terme activitats cel·lulars. Les interaccions específiques que es produeixen dins d'aquests condensats són crucials per al funcionament del complex cBAF.

Els investigadors van descobrir que fins i tot mutacions subtils en les seqüències IDR del complex cBAF poden tenir efectes significatius en la seva funció, donant lloc a canvis en l'expressió gènica. Aquesta visió proporciona una millor comprensió de com aquestes mutacions contribueixen a la disfunció cel·lular i obre possibilitats per a noves estratègies terapèutiques.

En general, aquest estudi destaca la importància dels IDR en els processos cel·lulars i el seu potencial com a objectius per a intervencions terapèutiques. Les troballes tenen implicacions no només per a la remodelació de la cromatina i l'expressió gènica, sinó també per a la comprensió més àmplia de les seqüències de proteïnes IDR i el seu paper en la fisiologia i la malaltia.

Fonts:

– Cel·lular: DOI: 10.1016/j.cell.2023.08.032