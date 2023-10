Els anells d'arbres antics revelen pistes per a un esdeveniment de flama solar massiva

By

Els investigadors han trobat evidències de l'erupció solar més gran de la història mitjançant l'estudi dels antics anells d'arbres semifossilitzats d'un bosc dels Alps francesos del sud. En analitzar els anells dels arbres i mesurar la quantitat de carboni-14, els investigadors van descobrir una anomalia important: un augment d'un any de carboni-14 que es va produir fa 14,300 anys. Aquesta anomalia també es va observar en mostres de nucli de gel preses de Groenlàndia, que van mostrar un pic en un isòtop radioactiu de beril·li durant el mateix període. L'única explicació coneguda per a l'augment sobtat d'elements radioactius és una erupció solar, però de proporcions realment èpiques.

Mai s'han observat erupcions solars d'aquesta magnitud, ja que la nostra història registrada d'activitat solar és relativament curta. Mitjançant l'estudi dels anells d'arbres i les mostres de nuclis de gel, els científics poden entendre millor el comportament del Sol en el passat. És essencial entendre el comportament passat del Sol per predir amb precisió i preparar-se per a futures tempestes solars.

L'esdeveniment d'erupció solar més potent registrat va tenir lloc el 1859, conegut com a Esdeveniment Carrington. Aquest esdeveniment va fer que les aurores fossin visibles fins al sud fins a Cuba, i els operadors de telègraf van informar que havien rebut descàrregues elèctriques a causa de les energies electromagnètiques extremes produïdes per la tempesta. L'erupció solar de fa 14,300 anys devia ser almenys deu vegades més potent per generar la quantitat registrada de carboni-14.

Tempestes solars extremes com aquestes poden tenir efectes catastròfics a la Terra. Poden danyar els transformadors de les xarxes elèctriques, provocant apagues prolongades. Els satèl·lits utilitzats per a la navegació i la comunicació també es poden danyar permanentment. A més, els astronautes corren el risc d'exposició severa a la radiació durant aquests esdeveniments.

Mitjançant l'estudi dels anells d'arbres antics i la comprensió de la història de les erupcions solars, els científics poden predir millor quan és probable que es produeixi la propera tempesta i preparar-se per als seus impactes potencials. El descobriment de l'erupció solar més gran de la història posa de manifest la importància de més investigacions en aquest camp per protegir la nostra tecnologia i infraestructura de futures tempestes solars.

