Els antics peixos fòssils ofereixen una nova visió de l'evolució dels cranis de vertebrats

Segons un estudi publicat a Nature, un peix fòssil de 455 milions d'anys ha proporcionat als investigadors una nova perspectiva sobre com van evolucionar els vertebrats per protegir el seu cervell. L'exemplar en qüestió és Eriptychius americanus, un antic peix sense mandíbula descobert a Colorado, EUA. Els investigadors, de la Universitat de Birmingham, el Centre de Biodiversitat Naturalis de Leiden, Països Baixos, i el Museu d'Història Natural, van utilitzar la tomografia computada per crear una representació detallada en 3D del crani del peix.

Aquest estudi és el primer que recrea de manera exhaustiva el crani d'Eriptychius, que es va recollir a la dècada de 1940, descrit originalment a la dècada de 1960, i que actualment es troba al Field Museum of Natural History de Chicago. La investigació finançada pel Leverhulme Trust va revelar que Eriptychius havia separat cartílags independents que envoltaven el cervell, a diferència de les espècies posteriors que tenien una gàbia de cartílags totalment lligada. Això suggereix que l'evolució primerenca de les estructures per separar el cervell d'altres parts del cap podria haver començat amb Eriptychius.

El doctor Ivan Sansom, professor titular de paleobiologia de la Universitat de Birmingham i autor principal de l'estudi, va expressar l'entusiasme per les troballes, afirmant que poden revelar la història evolutiva primerenca de com els vertebrats primitius protegien el seu cervell. El doctor Richard Dearden, autor principal de l'estudi i investigador postdoctoral al Centre de Biodiversitat Naturalis, va destacar la importància del descobriment, afirmant que omple un buit important per entendre l'evolució del crani en tots els vertebrats, inclosos els humans.

Aquest estudi posa de manifest la importància de les col·leccions dels museus i l'aplicació de noves tècniques d'imatge en l'estudi d'exemplars antics. Mitjançant la tomografia computada, els científics van poder descobrir noves idees sobre l'evolució dels cranis de vertebrats. Les troballes proporcionen informació valuosa sobre les primeres etapes de la protecció del cervell en vertebrats primitius i contribueixen a la nostra comprensió de la història evolutiva d'aquesta característica anatòmica crucial.

