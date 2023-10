Un nou paradigma de la vida moderna a Dapoli: el poble d'Indradhanu

PPROM Developers, una empresa immobiliària de bona reputació, ha llançat recentment Indradhanu Village, el projecte més gran del municipi de bungalows a la tranquil·la ciutat de Dapoli, Maharashtra. Amb una àrea àmplia de 12.5 hectàrees, Indradhanu Village pretén redefinir la vida moderna combinant perfectament les comoditats urbanes amb la tranquil·litat de la natura.

Dissenyat per oferir als residents un estil de vida còmode i luxós en un entorn tranquil, Indradhanu Village ofereix una varietat de bungalows elegants d'1, 2 i 3 BHK. Cada bungalou està dissenyat amb cura, amb habitacions àmplies i bells espais enjardinats que maximitzen la llum natural i la ventilació.

Enclavat enmig d'una vegetació exuberant i d'uns paisatges cuidats meticulosament, el poble d'Indradhanu és un refugi lluny de l'enrenou de la vida de la ciutat. El municipi està equipat amb una casa club, una piscina, un gimnàs i una zona de jocs infantil dedicada, que permet als residents participar en activitats recreatives dins de la seva comunitat.

La seguretat és una de les principals prioritats al poble d'Indradhanu, amb una comunitat tancada segura que ofereix seguretat 24 hores i vigilància CCTV. A més, el municipi s'adhereix als principis Vastu, promovent la positivitat i l'harmonia a les llars.

Indradhanu Village va més enllà de proporcionar habitatge, oferint una gamma impressionant de serveis que milloren la vida dels residents. El municipi disposa d'instal·lacions de benestar com ara un mirador i un gimnàs obert per a la relaxació i el benestar. També garanteix la seguretat i la tranquil·litat mitjançant els serveis d'ambulància i una farmaciola ben equipada. Per a aquells que porten un estil de vida actiu, hi ha una pista de footing a les instal·lacions. També es prioritza la comoditat, amb serveis quotidians dissenyats per a la comoditat dels residents.

Ar. Sandeep Naresh Joshi, el director i fundador de PPROM Group of Companies, preveu Indradhanu Village com una experiència de vida vibrant. Destaca l'atenció acurada que es presta a cada detall del disseny, assegurant que els residents puguin gaudir d'un estil de vida harmoniós i colorit.

A mesura que Dapoli continua atraient persones que busquen un estil de vida tranquil, el poble d'Indradhanu emergeix com la millor opció per a aquells que busquen anomenar aquest paradís tranquil a casa. Amb els seus paisatges expansius, un disseny atent, les comoditats modernes i el compromís amb el benestar dels residents, Indradhanu Village estableix un nou estàndard per a la vida residencial a Dapoli.

