Com els satèl·lits Starlink de SpaceX estan afectant la ràdioastronomia

Els astrònoms estan preocupats per l'impacte dels satèl·lits Starlink de SpaceX en la radioastronomia. El Square Kilometer Array Observatory (SKAO) es convertirà en el radiotelescopi més potent del món, però el nombre creixent de constel·lacions de satèl·lits suposa una amenaça per a la seva eficàcia. Starlink ja té més de 4,600 satèl·lits en òrbita i té previst llançar-ne fins a 42,000 més. Aquests satèl·lits, juntament amb les futures constel·lacions d'empreses com Amazon, estan causant contaminació lumínica i interfereixen amb les observacions terrestres.

Els ràdioastrònoms que realitzen proves preliminars amb l'Enginyeria Development Array 2 (EDA2) a Austràlia Occidental han descobert resultats preocupants. Les emissions dels satèl·lits Starlink eren significativament més brillants que els senyals astronòmics detectats pel SKAO. Es van identificar dos tipus de contaminació: senyals esperats entre els satèl·lits i terra, i emissions no intencionades de l'electrònica dels satèl·lits. Aquestes emissions interfereixen amb la detecció de senyals de l'alba còsmica, una època crítica en la història de l'univers.

Tot i que SpaceX no està violant cap acord internacional, la superposició entre els senyals de Starlink i els senyals astronòmics fa que l'estudi de l'alba còsmica sigui més difícil. Els autors de l'estudi subratllen la necessitat de diàleg entre empreses privades, agències reguladores i la comunitat astronòmica. L'astronomia no hauria de quedar marginada per les accions de les empreses privades, i cal prendre mesures per equilibrar les necessitats d'accés global a Internet d'alta velocitat i la preservació de les tradicions de l'astronomia.

Tot i que la radioastronomia s'enfrontarà a dificultats creixents a mesura que creixen les constel·lacions de satèl·lits, és crucial abordar l'impacte en les observacions científiques. Cal prendre mesures ara per garantir que les veus dels astrònoms s'escoltin i que el desenvolupament de les constel·lacions de satèl·lits es faci amb cura i consideració per a la preservació de la investigació científica important.

