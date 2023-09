Nerf Blaster Design dispara 100 dards per segon

Resum: un entusiasta del bricolatge ha creat un blaster Nerf totalment automàtic que pot disparar 100 dards per segon, superant les joguines Nerf estàndard en termes de cop, precisió i velocitat de foc. El disseny del blaster utilitza dards de mitja longitud, que volen de manera més eficient quan els llancen els blasters de gran potència. Els dards es carreguen en un carregador de tambor amb lliscants que els empenyen a les rodes mentre gira el tambor. Aconseguir l'alta velocitat de foc va ser un repte, ja que el creador es va enfrontar a dificultats com ara dards triturats i peces sortint volant de les revistes. No obstant això, gràcies al disseny iteratiu, el blaster ara funciona sense problemes, amb els dards que surten del carregador i s'eleven a gran velocitat. S'han compartit vídeos que mostren el blaster en acció, que demostren la ràpida successió de dards disparats.

Per als entusiastes de Nerf que busquen una experiència de voladura millorada, un dissenyador de bricolatge conegut com [3DprintedLife] ha creat amb èxit un blaster totalment automàtic que va més enllà de les limitacions de les joguines Nerf estàndard. Aquest disseny innovador té com a objectiu aconseguir una velocitat de tir notable de 100 dards per segon mantenint un cop i una precisió millorats.

Per aconseguir el rendiment desitjat, el blaster empra l'ús de dards de mitja longitud, que se sap que presenten millors característiques de vol quan són llançats per blasters d'alta potència. Aquests dards són propulsats per cinturons accionats per motors potents, similars a la mecànica dels blasters de rodes. La munició es carrega en un carregador de tambor equipat amb lliscants que empenyen eficientment els dards a les rodes giratòries.

Tanmateix, el procés d'aconseguir una velocitat de tir de 100 dards per segon va resultar ser un repte important. El dissenyador es va trobar amb obstacles com ara dards triturats i revistes que expulsaven peces durant el procés de construcció. Mitjançant la iteració diligent i el perfeccionament del disseny, aquests problemes es van superar gradualment. El resultat és un blaster que llança de manera fiable els dards des del carregador, impulsant-los cap avall a velocitats impressionants.

Per a aquells interessats a explorar les complexitats del disseny del blaster, els fitxers estan disponibles a través d'OnShape. A més, s'han compartit vídeos que demostren les capacitats de tir ràpid del blaster, oferint als espectadors l'oportunitat de presenciar la impressionant successió de dards que s'estan llançant.

Anteriorment s'han vist més dissenys i modificacions dels blasters Nerf, que mostren la dedicació i la creativitat de la comunitat d'entusiastes de Nerf.

