Els barris còsmics dels forats negres supermassius

Com a astrònom de la Universitat d'Arizona, una de les meves principals àrees d'estudi és el creixement dels forats negres supermassius. De la mateixa manera que la nostra educació ens configura com a individus, l'entorn en què resideix un forat negre supermassiu també pot afectar el seu creixement.

Cada forat negre supermassiu té una llar, coneguda com la seva galàxia amfitriona, i un barri, que consta d'un grup local d'altres galàxies. Aquests forats negres supermassius creixen consumint gas que ja està present a la seva galàxia amfitriona, de vegades esdevenint milers de milions de vegades més pesats que el nostre Sol.

La física teòrica prediu que els forats negres haurien de passar milers de milions d'anys a convertir-se en quàsars, que són objectes increïblement brillants i poderosos alimentats per forats negres. Tanmateix, els astrònoms han descobert que molts quàsars s'han format en un període de temps molt més curt d'uns pocs centenars de milions d'anys.

Aquest fenomen intrigant de creixement del forat negre més ràpid del que s'esperava m'ha portat a explorar l'espai que envolta aquests forats negres. Estic interessat a determinar si els quàsars més massius es formen en regions densament poblades amb nombroses altres galàxies, o si poden créixer a grans mides fins i tot en zones desolades de l'univers.

Un aspecte que he estat estudiant són els protocúmuls de galàxies. Els protocúmuls són col·leccions de galàxies que encara no s'han col·lapsat en un sol objecte. Contenen centenars de galàxies i es caracteritzen per la col·lisió de galàxies, el creixement de forats negres i grans quantitats de gas que eventualment donaran lloc a noves estrelles.

Aquests protocúmuls creixen a un ritme molt més ràpid del que es creia originalment, presentant un altre trencaclosques còsmic que els astrònoms han de resoldre. Estem intentant entendre la connexió entre la ràpida evolució dels quàsars i els protocúmuls.

Per examinar els protocúmuls, els astrònoms necessiten tant imatges com espectres de cada galàxia dins del protocúmul. Les imatges proporcionen informació sobre la forma, la mida i el color d'una galàxia, mentre que els espectres revelen la distància de la galàxia a la Terra en funció de longituds d'ona específiques de la llum.

El proper telescopi espacial James Webb millorarà molt la nostra capacitat per estudiar protocúmuls i quàsars. Aquest telescopi avançat ens permetrà observar galàxies i forats negres tal com van aparèixer fa milers de milions d'anys, proporcionant una visió de la seva evolució primerenca.

Un instrument en particular del telescopi espacial James Webb, anomenat espectrògraf de camp ampli sense ranures, ha revolucionat la recerca de barris de galàxies. Pot capturar espectres de totes les galàxies del seu camp de visió simultàniament, permetent als astrònoms traçar ciutats còsmiques senceres en poques hores.

Diversos projectes en curs estan utilitzant el telescopi espacial James Webb per estudiar entorns de quàsars. Aquests projectes tenen com a objectiu observar quàsars i les seves galàxies veïnes des d'un període aproximadament 800 milions d'anys després del Big Bang. Mitjançant l'anàlisi de la llum emesa per l'hidrogen i l'oxigen, els astrònoms poden determinar les ubicacions 3D de les galàxies en relació amb els quàsars brillants.

L'equip ASPIRE de l'Observatori Steward de la Universitat d'Arizona lidera un d'aquests projectes. Ja han identificat un protocúmul al voltant d'un quàsar excepcionalment brillant i l'han confirmat amb espectres de 12 galàxies. Un altre estudi va descobrir més d'un centenar de galàxies a les proximitats del quàsar més lluminós conegut a l'univers primerenc, amb 24 d'elles a prop o dins del barri del quàsar.

L'espectrògraf sense ranures de camp ampli del telescopi espacial James Webb té la promesa de proporcionar-nos una visió sense precedents dels entorns quàsars, cosa que ens permetrà entendre millor els barris còsmics en què resideixen els forats negres supermassius.

Definicions:

– Forat negre supermassiu: un forat negre amb una massa milions o milers de milions de vegades la del Sol.

– Quasar: un objecte molt brillant i potent, alimentat per un forat negre supermassiu al seu centre.

– Galàxia host: la galàxia que conté un forat negre supermassiu.

– Protocúmul: una col·lecció de galàxies abans de col·lapsar-se en un sol objecte.

– Espectres: la distribució de les longituds d'ona emeses o absorbides per un objecte, proporcionant informació essencial sobre les propietats i la distància de l'objecte.

– Telescopi espacial James Webb: un proper telescopi espacial que serà llançat per la NASA, dissenyat per estudiar les primeres galàxies i estrelles de l'univers.

Fonts:

– L'article d'origen en si no conté cap font ni URL externs.