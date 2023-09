Suavitza objectes impresos en 3D amb pols i resina per a nadons

Les línies de capes d'un objecte imprès en 3D poden ser un signe revelador del seu procés de fabricació. Tanmateix, hi ha diversos mètodes que podeu utilitzar per aconseguir una superfície més llisa, com ara polir, suavitzar químics o utilitzar farcits. Una tècnica innovadora combina pols per a nadons i resina per crear un acabat suau.

En un vídeo recent de [DaveRig], es demostra el procés. L'experiment comença amb un objecte semiesfèric que té línies de capes notables. Per suavitzar aquestes línies, [DaveRig] barreja resina i pols per a nadons, amb l'objectiu d'obtenir una consistència similar a la de la llet o la nata. Aplica cinc capes d'aquesta barreja a l'objecte, curant i polint amb un paper de vidre de 120 entre cada capa.

Un cop finalitzat el procés de suavització, es fan els passos estàndard de postprocessament. [DaveRig] neteja l'objecte amb alcohol, realitza un poliment addicional i procedeix amb el poliment humit. Finalment, s'utilitza un aerògraf per aplicar una capa transparent. El resultat final és una superfície notablement llisa, comparable a la d'una bola de bitlles típica.

Val la pena assenyalar que aquesta tècnica pot no ser adequada per a tot tipus d'objectes impresos en 3D. S'han de tenir en compte factors com el material utilitzat i el resultat desitjat.

Heu provat aquest mètode o altres tècniques de postprocessament? Fes-nos-ho saber als comentaris!

Fonts:

– [Article font] (Elimina l'URL)

– [Font del vídeo] (Elimina l'URL)