Un estudi suggereix el magma subterrani com a font de carboni durant el màxim tèrmic del Paleocè-Eocè

Un estudi recent publicat a Nature Geoscience proposa que el magma subterrani va tenir un paper important en l'alliberament de carboni durant l'esdeveniment del màxim tèrmic del Paleocè-Eocè (PETM), que es va produir fa 56 milions d'anys. El PETM va ser un període d'intens escalfament global, que va provocar un augment de les temperatures de 5º C (9º F) i canvis ambientals significatius.

Les teories anteriors sobre la font de carboni durant el PETM han debatut entre la desestabilització del gel de metà al fons marí i l'activitat volcànica a l'Atlàntic Nord. Tanmateix, una nova investigació dirigida pel professor Christian Berndt del Centre d'Investigació Oceànica GEOMAR Helmholtz suggereix que la ventilació hidrotermal causada pel magma subterrani podria haver estat responsable de l'alliberament de metà i CO2 a l'atmosfera.

Per investigar aquesta teoria, l'equip d'investigació es va embarcar en un projecte per perforar i mostrejar una font hidrotermal coneguda com Modgunn Vent, situada a la costa de Noruega. Després d'esperar 17 anys perquè comencés la perforació, finalment es van recollir mostres el 2021. L'anàlisi d'aquestes mostres va proporcionar proves concloents de ventilació hidrotermal just abans de l'inici del PETM.

Els investigadors van identificar dues evidències clau al cràter del Modgunn Vent per donar suport a la seva hipòtesi. Primer, van observar un canvi en els isòtops de carboni, un marcador reconegut mundialment del PETM. En segon lloc, van trobar la presència d'una espècie específica de plàncton que només existia durant el PETM. No obstant això, el moment de la formació del cràter segueix sent incert, ja que l'evidència que indica l'aparició del PETM es troba en sediments entre 10 i 15 metres per sobre del sòl del cràter.

Malgrat el debat en curs sobre el moment de la formació del cràter, aquest estudi suggereix que la ventilació hidrotermal causada pel magma subterrani va tenir un paper important en l'alliberament de carboni durant el PETM. Les investigacions i anàlisis posteriors continuaran aportant llum sobre els complexos processos que van contribuir a aquest esdeveniment climàtic important.

