Detectant satèl·lits Starlink al cel nocturn

Si mireu el cel nocturn en un vespre clar, és possible que tingueu l'oportunitat de veure els satèl·lits Starlink. Starlink és una xarxa de satèl·lit operada per SpaceX que té com a objectiu portar Internet de baix cost a zones remotes i rurals de tot el món.

Contràriament a la creença popular, les llums que veiem d'aquests satèl·lits no provenen dels mateixos satèl·lits. En canvi, el que veiem són els satèl·lits que reflecteixen la llum solar, la qual cosa els fa semblar brillants i visibles a simple vista.

Si esteu interessats a veure aquests satèl·lits, dimarts al vespre podria ser la vostra oportunitat. Segons el lloc web de Starlink, hi ha la possibilitat d'una passada brillant de Starlink-105 al voltant de les 8:45 de dimarts. Tanmateix, és important tenir en compte que diversos factors com les condicions meteorològiques i el posicionament dels satèl·lits poden afectar la visibilitat d'aquests passos.

Si voleu augmentar les vostres possibilitats d'observar els satèl·lits, us recomanem que trobeu un lloc lluny de llums brillants, com ara fanals o edificis, i dirigiu la vostra mirada cap al cel del nord-oest.

Tot i que l'observació d'aquests satèl·lits pot ser una experiència emocionant, és important respectar el cel nocturn i minimitzar al màxim la contaminació lumínica. Prendre el temps per apreciar la meravella de la innovació humana i la nostra capacitat de connectar fins i tot els racons més remots del món pot ser realment una experiència humil.

