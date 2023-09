Polaris Spaceplanes completa amb èxit els vols de prova per al prototip MIRA-Light

By

La companyia aeroespacial alemanya, Polaris Spaceplanes, ha completat recentment una campanya de proves de 15 vols per al seu prototip de vehicle MIRA-Light. Durant un període de tres dies entre el 22 d'agost i el 8 de setembre, els vols van tenir com a objectiu demostrar l'aerodinàmica i els sistemes de control de vol del miniavió espacial. El prototip, de només 8.2 metres de longitud, utilitzava quatre ventiladors elèctrics per a la propulsió.

Durant 10 dels 15 vols, el MIRA-Light va ser equipat amb un motor aerospike simulat per avaluar el seu impacte en el rendiment del vehicle. Al llarg de la campanya de proves, el prototip va acumular aproximadament 40 minuts de temps de vol, marcant una fita reeixida per als avions espacials Polaris.

A partir d'ara, les dades recollides dels vols MIRA-Light s'utilitzaran per desenvolupar un vehicle MIRA a més gran escala. Aquesta següent iteració mesurarà gairebé 14 peus (4.25 metres) i estarà equipada amb un motor aerospike lineal real per permetre la prova de sistemes de vol integrats.

Els prototips MIRA i MIRA-Light serveixen com a precursors del model de demostració definitiu de Polaris Spaceplanes, NOVA. Després de les proves reeixides del vehicle MIRA, Polaris planeja ampliar encara més el disseny a una longitud de 22 peus (6.7 metres) per al model NOVA. NOVA utilitzarà quatre motors a reacció alimentats amb querosè, a més del seu motor aerospike funcional, que permetrà vols complets amb coets a velocitats supersòniques a l'atmosfera superior de la Terra.

Suposant que les properes missions de demostració de MIRA van bé, Polaris Spaceplanes pretén començar a volar el model NOVA el 2024. Aquests prototips formen part d'un pla més ampli de la companyia per desenvolupar un vehicle de transport hipersònic polivalent anomenat AURORA. L'AURORA previst està dissenyat per transportar una càrrega útil de fins a 22,000 lliures (10,000 quilograms) a velocitats suborbitals o fins a 2,200 lliures (1,000 quilograms) a qualsevol òrbita inclinada.

Polaris Spaceplanes s'ha fixat en volar el vehicle AURORA entre el 2026 i el 2027, mostrant el seu compromís amb l'avenç de la tecnologia aeroespacial i empènyer els límits de l'exploració espacial.

