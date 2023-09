El descobriment de les galàxies d'anells polars il·lumina les estructures galàctiques

Les galàxies tenen diverses formes i la nostra comprensió d'elles ha evolucionat a mesura que ampliam les nostres observacions més enllà de l'espectre visual. Les galàxies d'anell polar (PRG) són un tipus únic de galàxies caracteritzades per un anell exterior de gas i estrelles que s'inclina perpendicularment al pla galàctic. Aquests anells, sovint compostos principalment per gas d'hidrogen difús, normalment només són visibles a les longituds d'ona de ràdio.

Tot i que les galàxies d'anells polars es van descobrir per primera vegada el 1978, el procés de formació d'aquestes estructures galàctiques continua sent un misteri. Una teoria suggereix que els anells són el resultat de col·lisions galàctiques, on el gas d'hidrogen de les galàxies en col·lisió s'elimina en una alineació polar. En conseqüència, es creia que les galàxies d'anells polars eren rares. Tanmateix, una enquesta recent de galàxies realitzada com a part del projecte WALLABY indica que els PRG poden ser més comuns del que es pensava.

El projecte WALLABY, que significa Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, pretén crear un mapa d'alta resolució d'hidrogen neutre al cel de l'hemisferi sud. En cartografiar el gas intergalàctic i l'hidrogen que envolten les galàxies, l'enquesta proporciona informació valuosa sobre les estructures d'aquests objectes còsmics. En l'etapa inicial de l'enquesta, es van cartografiar aproximadament 600 galàxies i es van identificar dues galàxies d'anells polars.

A partir d'aquestes troballes, s'estima que entre l'1 i el 3% de les galàxies estudiades a WALLABY presentaran estructures d'anells polars. Un cop finalitzada l'enquesta, és possible que es descobreixin centenars de galàxies d'anells polars, augmentant significativament el nostre coneixement d'aquestes enigmàtiques formacions galàctiques. A més, l'abundància de dades recollides a través d'aquest projecte oferirà als astrònoms una comprensió més profunda de com es formen i evolucionen aquestes galàxies peculiars. També pot proporcionar informació valuosa sobre la interacció entre la matèria fosca i les galàxies.

En general, el descobriment de les galàxies d'anells polars i el projecte WALLABY en curs ofereixen una via prometedora per explorar les estructures amagades dins de les galàxies i esbrinar els misteris de l'univers.

Definicions:

– Galàxies d'anell polar (PRG): galàxies espirals o el·líptiques amb un anell exterior de gas i estrelles inclinats aproximadament perpendicularment al pla galàctic.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, un projecte destinat a crear un mapa d'alta resolució d'hidrogen neutre al cel de l'hemisferi sud.

Fonts:

– Deg, N., et al. "Enquesta pilot de WALLABY: les possibles galàxies d'anell polar NGC 4632 i NGC 6156". Avisos mensuals de la Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.