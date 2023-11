El Pakistan s'associa amb l'Agència Espacial Europea per llançar la constel·lació de satèl·lits el 2027

El Pakistan ha signat recentment un acord amb l'Agència Espacial Europea (ESA) per establir la seva pròpia constel·lació de satèl·lits l'any 2027. Aquest acord històric permetrà al Pakistan millorar les seves capacitats en el seguiment de l'ús del sòl, l'agricultura, la infraestructura i les emergències. La constel·lació de satèl·lits constarà d'un sistema d'almenys quatre satèl·lits, tres optoelectrònics i un de radar, que treballen conjuntament per recollir dades valuoses.

El cost del projecte, estimat en 85 milions d'euros (378 milions de zloty), serà finançat pel Pakistan, mentre que l'ESA ampliarà la seva experiència en el disseny, construcció, llançament i posada en marxa dels satèl·lits. Aquest esforç col·laboratiu no només reforçarà el programa espacial del Pakistan, sinó que també reforçarà la seva posició en el camp de l'observació de la Terra.

"Actualment, el Pakistan no té satèl·lits propis i la demanda de dades d'alta resolució és molt alta", va destacar Waldemar Buda, ministre de desenvolupament del país. La disponibilitat d'aquestes dades oferirà beneficis immensos per avaluar l'impacte del canvi climàtic, la contaminació ambiental i els riscos de seguretat. A més, pot ajudar a determinar el nivell adequat de suport per als agricultors i les empreses.

El director de l'ESA, Josef Aschbacher, va anunciar l'associació la setmana passada i va revelar que la constel·lació de satèl·lit s'anomenaria "Camilla". Simonetta Cheli, directora dels programes d'observació de la Terra de l'ESA, va destacar la importància d'aquesta col·laboració per ampliar el paper i la competitivitat de Polònia al mercat de l'observació de la Terra.

Aquest acord segueix l'augment de les contribucions de Polònia a l'ESA a principis d'any, per un import de 295 milions d'euros per als anys 2023-2025. Aquest suport financer permet a les empreses poloneses participar en diversos programes per al desenvolupament de tecnologies, productes i serveis de comunicació per satèl·lit, navegació i observació de la Terra.

A més, Polònia ha nomenat recentment el seu candidat, Sławosz Uznański, per participar en una missió de l'ESA a l'Estació Espacial Internacional (ISS). Amb aquesta nominació, Polònia està preparant el camí perquè el seu segon astronauta s'aventura a l'espai.

La signatura d'aquest acord marca un moment clau per als esforços d'exploració espacial del Pakistan. Amb el llançament de la seva pròpia constel·lació de satèl·lits, el Pakistan contribuirà significativament a la investigació científica, el desenvolupament nacional i l'avenç del seu programa espacial.

FAQ:

P: Quin és el propòsit de la constel·lació de satèl·lits del Pakistan?

R: La constel·lació de satèl·lits proporcionarà dades valuoses per controlar l'ús del sòl, l'agricultura, la infraestructura i les emergències.

P: Quan el Pakistan llançarà la seva primera constel·lació de satèl·lits?

R: El Pakistan té com a objectiu llançar la seva constel·lació de satèl·lits el 2027.

P: De quants satèl·lits constarà la constel·lació?

R: La constel·lació constarà d'almenys quatre satèl·lits, tres optoelectrònics i un de radar, que treballen conjuntament com un sistema.

P: Qui finançarà el projecte?

R: El Pakistan finançarà els costos previstos de 85 milions d'euros (378 milions de zlotys) del projecte.

P: Quin és el paper de l'Agència Espacial Europea en aquesta associació?

R: L'ESA ajudarà el Pakistan amb el disseny, la construcció, el llançament i la posada en marxa dels satèl·lits.

P: Quines altres contribucions ha fet Polònia a l'ESA?

R: Polònia va augmentar les seves contribucions a l'ESA en 295 milions d'euros per als anys 2023-2025, la qual cosa va permetre a les empreses poloneses participar en diversos programes espacials.

P: Qui és el candidat de Polònia per a la missió de l'ESA a l'Estació Espacial Internacional?

R: Polònia ha nomenat Sławosz Uznański, un enginyer, com el seu candidat per a la missió.