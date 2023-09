Redescobrint l'alegria del joc per millorar l'activitat física

Només un petit percentatge de persones al món occidental fan prou activitat física diàriament. Tot i que molts recorren als rastrejadors de fitnes, la disciplina o els equips d'exercici a casa com a possibles solucions, Darryl Edwards suggereix que hi ha una millor opció: redescobrir el plaer de jugar.

Darryl, el fundador de Primal Play Method, es va unir a un podcast per parlar de l'epidèmia sedentària que afecta tant a adults com a nens. Argumenta que confiar només en la tecnologia i la força de voluntat no solucionarà el problema. En canvi, advoca per acceptar la motivació intrínseca que prové de participar en el joc.

Durant el podcast, Darryl ofereix suggeriments pràctics sobre com reintroduir el joc a les nostres vides. Una idea és compilar una història del joc, que implicaria recordar i celebrar els moments alegres del nostre passat. També suggereix adoptar "moviments primaris" que imiten la manera com es mouen els animals i els nens, així com superar la por de semblar ximple mentre ho fan.

Els beneficis d'incorporar més moviment a les nostres vides van més enllà de la salut física. Darryl explica que explorar les nostres capacitats i l'entorn mitjançant el joc ens pot aportar alegria i una sensació de realització. Fins i tot les activitats mundanes es poden fer més lúdiques, facilitant la incorporació del moviment a les nostres ocupades vides adultes.

En prioritzar el joc, les persones poden trobar una manera més sostenible i agradable d'augmentar els seus nivells d'activitat física. En lloc de confiar en la motivació externa o forçar-se a fer exercici, poden aprofitar l'alegria innata que prové del joc. Redescobrir el plaer del joc pot ser una eina poderosa per combatre l'estil de vida sedentari predominant a la societat moderna.

Definicions:

1. Sedentarisme: estil de vida caracteritzat per una activitat física mínima i períodes prolongats d'estar assegut o estirat.

2. Mètode de joc primari: un enfocament de fitness que posa èmfasi en els moviments naturals i el joc per augmentar els nivells d'activitat física.

Fonts:

- Brett i Kate McKay. "Redescobrint l'alegria del joc per millorar l'activitat física". Art de la virilitat. [font]