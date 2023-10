La teoria modificada de la gravetat suggereix que el novè planeta pot no existir

Els investigadors Harsh Mathur i Katherine Brown han proposat que les anomalies orbitals observades al sistema solar exterior, que han provocat la recerca d'un novè planeta, es podrien explicar per una llei modificada de la gravetat. La teoria modificada, coneguda com a Dinàmica Newtoniana Modificada (MOND), suggereix que la llei de la gravetat de Newton és vàlida fins a un cert punt, més enllà del qual s'imposa un comportament gravitatori diferent.

MOND ha tingut èxit en explicar les observacions a escales galàctiques i alguns científics la consideren una alternativa a la matèria fosca. Tanmateix, Mathur i Brown van voler explorar els seus efectes sobre el sistema solar exterior després que els astrònoms anunciïn la possibilitat d'un novè planeta el 2016.

Quan els investigadors van dibuixar les òrbites dels objectes del conjunt de dades potencial del novè planeta contra el camp gravitatori de la Via Làctia, van trobar una alineació sorprenent. Segons MOND, al llarg de milions d'anys, alguns objectes del sistema solar exterior s'arrosseguirien alineant-se amb el camp gravitatori de la galàxia.

Tot i que el conjunt de dades actual és petit i no es poden descartar altres possibilitats, l'estudi destaca el potencial del sistema solar exterior per servir com a laboratori per provar la gravetat i estudiar problemes fonamentals de la física.

En general, aquesta investigació desafia l'existència d'un novè planeta al sistema solar exterior i suggereix que les anomalies orbitals observades es poden explicar mitjançant una teoria gravitacional modificada.

Font: Universitat Case Western Reserve

Definicions:

– Dinàmica newtoniana modificada (MOND): una teoria modificada de la gravetat que proposa la llei de la gravetat de Newton és vàlida fins a un punt, més enllà del qual pren el relleu un comportament gravitatori diferent.

– Matèria fosca: forma hipotètica de la matèria que tindria efectes gravitatoris però no emetria llum.

– Via Làctia: La galàxia que conté el nostre sistema solar.

(Font: Katherine Brown et al, Dinàmica newtoniana modificada com a alternativa a la hipòtesi del planeta nou, The Astronomical Journal (2023))