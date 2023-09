Microplàstics aerotransportats: impacte en la salut i el clima

Un estudi recent realitzat per investigadors de la Universitat de Waseda al Japó ha posat llum sobre el problema important dels microplàstics aerotransportats (AMP) i el seu impacte en la formació de núvols i l'escalfament global. Els microplàstics es refereixen a partícules de plàstic que tenen una mida inferior a 5 mm i que sovint es troben en residus industrials o resulten de la descomposició d'articles de plàstic més grans.

Aquestes petites partícules de plàstic s'han trobat en diversos òrgans tant humans com animals, inclosos els pulmons, el cor, la sang, la placenta i les femtes. S'estima que uns deu milions de tones de microplàstics acaben a l'oceà, on després poden ser alliberats a l'atmosfera mitjançant l'esprai oceànic. Això significa que probablement els microplàstics s'han convertit en un component dels núvols, provocant la contaminació de l'aigua i els aliments que consumim a causa de la "pluja de plàstic".

Si bé els estudis anteriors s'han centrat principalment en l'impacte dels microplàstics en els ecosistemes aquàtics, s'han fet poques investigacions sobre els seus efectes com a partícules en l'aire i la seva contribució a la formació de núvols i al canvi climàtic.

Els investigadors, dirigits pel professor Hiroshi Okochi, van recollir mostres d'aigua dels núvols de diferents altituds del Japó, inclòs el cim del mont Fuji, per fer un seguiment de la presència de microplàstics a l'atmosfera. Mitjançant tècniques d'imatge avançades, van confirmar l'existència de microplàstics a les mostres i van examinar les seves propietats físiques i químiques.

L'estudi va identificar nou tipus diferents de polímers i un tipus de cautxú als microplàstics aerotransportats. En particular, la majoria del polipropilè detectat mostrava signes de degradació, com ara grups carbonil (C=O) i hidroxil (OH). Aquestes troballes suggereixen que els microplàstics tenen un paper important en la formació ràpida de núvols, que poden influir en el clima general.

L'acumulació de microplàstics en l'aire, especialment a les regions polars, podria alterar l'equilibri ecològic i provocar una pèrdua de biodiversitat. A més, la degradació d'aquestes partícules a l'atmosfera superior allibera gasos d'efecte hivernacle, que contribueixen a l'escalfament global.

Abordar el problema dels microplàstics en l'aire és crucial per mitigar el dany ambiental irreversible potencial i els riscos associats per a la salut humana i el clima del planeta.

