Pink Diamonds: revelant els orígens de les gemmes rares i valuoses

Investigadors australians de la Universitat Curtin de Perth han fet descobriments significatius sobre l'origen dels diamants rosats. Es va trobar que aquestes gemmes rares i valuoses, conegudes pel seu impressionant color rosat, es van formar fa més de 1.3 milions d'anys durant la ruptura d'un primer supercontinent. Els diamants rosats, que en realitat són diamants danyats amb una xarxa de cristall distorsionada, ofereixen una bellesa única que té un cost.

La majoria dels diamants rosats del món, més del 90 per cent, provenien de la mina Argyle, ara tancada, a Austràlia Occidental. De cada mil gemmes, només unes poques eren les pedres roses molt buscades. L'equip d'investigació dirigit pel doctor Hugo Olierook va estimar que aquests diamants van ser empès cap a la superfície de la Terra durant la desaparició de Nuna, un dels primers supercontinents. Això suggereix que altres antigues juntures continentals poden contenir més d'aquestes joies vibrants.

Els diamants Argyle es van formar profundament sota terra prop de les arrels continentals estables. Quan les masses de terra van xocar per formar Nuna, la pressió generada prop de la vora nord-oest d'Austràlia va fer que els diamants abans clars canviessin de color. La investigació realitzada pel doctor Robert Pidgeon i el seu equip a finals dels anys vuitanta va suggerir que l'erupció que va portar els diamants a la superfície es va produir fa aproximadament 1980 milions d'anys. No obstant això, l'exactitud d'aquesta estimació es va posar en dubte a causa de possibles alteracions causades per un antic llac.

Mitjançant una tecnologia avançada de raig làser, els investigadors van poder produir una estimació més precisa de l'edat de les roques d'Argyle. La seva anàlisi va revelar que l'erupció es va produir fa aproximadament 1.3 milions d'anys, alineant-se amb el moment de la ruptura de Nuna. L'aprimament de la vora continental durant aquesta ruptura probablement va facilitar el moviment del magma ric en diamants a la superfície.

El vincle entre el rifting continental i la formació de diamants no és un concepte nou, però continua sent un tema de debat. El nou estudi contribueix a una millor comprensió de com la ruptura del supercontinent pot desencadenar erupcions riques en diamants. No obstant això, encara hi ha preguntes sense resposta sobre l'abundància de carboni necessari per a la formació dels diamants d'Argyle.

Aquesta investigació representa un pas important per desentranyar el complex procés que va conduir a la creació dels diamants rosats únics i valuosos d'Argyle. Encara calen estudis addicionals per proporcionar una comprensió completa d'aquest antic sistema. Com passa amb molts aspectes de la natura, segur que seguiran sorgint sorpreses.

Fonts:

- Investigadors australians descobreixen l'origen dels diamants rosats: https://www.bbc.com/news/technology-62137145

– Estudi de Nature Communications sobre l'origen dels diamants rosats: https://www.nature.com/articles/s41467-022-27288-8