Cas pràctic: la manca de comunicació i seguiment condueix a la mort del pacient

En un cas recent, un metge va ser considerat responsable per no obtenir informació completa d'un pacient i no controlar-lo adequadament, provocant la seva mort. El pacient, el Sr. P, es va presentar al servei d'urgències amb un fort dolor però no va poder que la seva dona l'acompanyés a causa dels protocols de COVID-19. El metge tractant, el Dr. D, li va diagnosticar ràpidament pancreatitis i li va prescriure hidromorfona per al seu dolor. No obstant això, el Dr. D no va ordenar el seguiment del Sr. P, malgrat el seu historial d'apnea obstructiva del son.

Al llarg de 28 hores, el Sr. P va rebre un total de 27 mil·ligrams d'hidromorfona. L'endemà, el van trobar sense resposta al llit i va patir una aturada cardíaca. Tot i que va ser reanimat, va patir danys cerebrals irreversibles i li van treure el suport vital. La vídua del Sr. P va presentar una demanda contra el Dr. D, al·legant que no va fer la història clínica adequada i que no va posar el seu marit als monitors.

Durant el judici, els experts mèdics van declarar que el metge no havia complert l'estàndard d'atenció en no ordenar el seguiment d'un pacient que rebia opioides. També van criticar la insuficient història clínica realitzada pel Dr. D, afirmant que si coneixia l'apnea del son del pacient, podria haver pres decisions diferents pel que fa a la gestió del dolor. Després de cinc dies de judici, el jurat va declarar el Dr. D responsable i va concedir a la família més de 20 milions de dòlars en danys.

Aquest cas serveix com a recordatori de la importància d'una comunicació eficaç entre pacients i professionals de la salut. El metge hauria d'haver preguntat específicament sobre problemes respiratoris, inclosa l'apnea del son, quan prescriu un medicament conegut pel seu potencial per causar depressió respiratòria. A més, s'hauria d'haver dut a terme un seguiment adequat per identificar ràpidament qualsevol reacció adversa.

No està clar si la pandèmia en curs va tenir cap influència en aquest cas, ja que no es va mencionar durant el judici. Factors com el seguiment de l'escassetat d'equips o problemes de personal poden haver afectat la qualitat de l'atenció prestada. No obstant això, el propi hospital no va ser nomenat a la demanda.

En conclusió, els professionals de la salut han de prioritzar una comunicació eficaç i un seguiment exhaustiu per garantir la seguretat del pacient. Aquest cas posa de manifest la importància de fer les preguntes adequades i fer històries clíniques exhaustives. D'aquesta manera, els professionals sanitaris poden prendre decisions informades i prevenir danys evitables als seus pacients.

