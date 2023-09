Els investigadors de QUT lideren el projecte per combatre les plagues hortícoles

Els investigadors de QUT estan liderant un projecte de 9 milions de dòlars dirigit a plagues d'insectes com a part de la Fresh and Secure Trade Alliance (FASTA), una iniciativa destinada a protegir i fer créixer les exportacions hortícoles d'Austràlia. El projecte, que es durà a terme durant vuit anys, pretén aconseguir un comerç nacional i internacional segur de productes frescos, respondre ràpidament als problemes comercials emergents i proporcionar noves eines per a la gestió de plagues hortícoles.

L'equip de recerca de QUT, format per experts en biologia, ciències ambientals i agricultura, es centrarà en l'estudi de la fisiologia de l'estrès dels insectes. Investigaran com responen les plagues d'insectes als tractaments d'estrès com ara la calor, el fred i els controls químics. En examinar les respostes fisiològiques i genètiques d'aquestes plagues, l'equip pretén obtenir coneixements que es puguin utilitzar per desenvolupar tractaments efectius de desinfecció de fruites i estratègies de gestió de plagues al camp.

Les plagues d'insectes representen un repte important per a la indústria hortícola d'Austràlia, ja que afecten la producció i el comerç tant a nivell nacional com internacional. Per garantir que les exportacions d'horticultura australianes estiguin lliures de plagues, els socis comercials requereixen proves de tractaments fitosanitaris efectius, que tenen com a objectiu protegir les plantes i els productes vegetals de plagues, malalties i contaminants.

A més, l'equip de QUT contribuirà a altres nodes de recerca dins de FASTA. Ajudaran en la vigilància i el diagnòstic d'insectes plagues, desenvoluparan noves estratègies de control i treballaran en la millora de varietats vegetals resistents a les mosques de la fruita.

Aquest projecte de recerca col·laboratiu liderat per investigadors de QUT és un pas important cap a la salvaguarda de les exportacions hortícoles d'Austràlia, proporcionant als productors les eines necessàries per gestionar les plagues de manera eficaç i garantir la neteja i la salut de les plantes tant per als mercats nacionals com internacionals.

Fonts:

– Universitat QUT: qut.edu.au