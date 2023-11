La NASA treballa per resoldre el problema de l'escut tèrmic abans de la missió tripulada

By

La NASA s'enfronta a un repte amb l'escut tèrmic de la seva nau espacial Orion, que s'ha de resoldre abans que una tripulació pugui pujar a bord amb seguretat. L'agència espacial espera trigar uns mesos més a estudiar completament el rendiment de l'escut tèrmic i trobar una solució, segons Jim Free, administrador associat de la Direcció de Missió de Desenvolupament de Sistemes d'Exploració de la NASA.

Durant la reentrada de la nau espacial Orion sense tripulació en la seva missió anterior, es va observar un rendiment inesperat de l'escut tèrmic. Es va desprendre més del material ablatiu de l'escut del que s'esperava, causant preocupació per la seguretat de futures missions tripulades. La NASA va llançar una investigació per entendre millor aquest problema i té previst proporcionar una "resolució provisional de la causa arrel" a finals de la primavera vinent.

Mentrestant, la NASA encara prepara la nau espacial per a la missió Artemis 2, prevista per al seu llançament el novembre de 2024 amb una tripulació a bord. L'escut tèrmic té un paper fonamental en la protecció dels astronautes de temperatures extremes durant la reentrada a l'atmosfera terrestre. Si cal, la NASA està oberta a substituir components de l'escut tèrmic o a desfer certs progressos de maquinari a la nau espacial per solucionar el problema.

La tripulació de la missió Artemis 2 ha posat èmfasi en la importància de garantir la preparació i la seguretat de la nau espacial abans del llançament. L'astronauta de la NASA Reid Wiseman, el comandant de la missió, va declarar que no pujaran a bord d'Orió fins que no tinguin confiança en la seva preparació.

Tot i que l'impacte en la data de llançament d'Artemis 2 segueix sent incert, la NASA continua compromesa a resoldre el problema de l'escut tèrmic per garantir la seguretat de les seves missions tripulades.