El primer experiment d'oxigen a Mart es va completar amb èxit, obrint el camí per a una futura exploració

El Mars Oxygen In-Situ Resource Utilisation Experiment (MOXIE), un dispositiu de la mida d'un microones a bord del rover Perseverance, ha completat amb èxit la seva missió de produir oxigen a Mart. L'experiment, que va començar fa més de dos anys, ha superat els objectius inicials de la NASA en generar 122 grams d'oxigen convertint l'atmosfera rica en diòxid de carboni de Mart en oxigen respirable.

Durant el seu màxim rendiment, MOXIE va poder produir 12 grams d'oxigen per hora amb un 98% de puresa, el doble de l'objectiu establert per la NASA. L'experiment va funcionar durant 16 sessions, complint tots els seus objectius. Aquesta tecnologia innovadora ha demostrat el potencial de convertir els recursos locals en productes útils per a futures missions d'exploració.

L'atmosfera marciana es compon principalment de diòxid de carboni, que no és transpirable per als humans. En dividir les molècules de diòxid de carboni i extreure oxigen, MOXIE demostra que és factible obtenir oxigen de l'atmosfera de Mart. A més de subministrar aire respirable als astronautes, la tecnologia també es podria utilitzar per crear propulsor de coets, reduint la necessitat de transportar grans quantitats d'oxigen des de la Terra.

Pam Melroy, administradora adjunta de la NASA, destaca la importància d'utilitzar els recursos de Mart i la Lluna per a objectius d'exploració espacial a llarg termini. L'èxit de funcionament de MOXIE ens acosta a aconseguir una presència sostenible al Planeta Roig i establir una economia lunar robusta.

Les lliçons apreses de l'experiment de MOXIE serviran de base per al desenvolupament d'un sistema a gran escala que inclogui un generador d'oxigen capaç de liquar i emmagatzemar l'oxigen. Aquesta fita estableix l'escenari per provar altres tecnologies a Mart, com ara eines i materials d'hàbitat, per avançar encara més en els esforços d'exploració.

Fonts: CNN