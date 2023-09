La nau espacial Varda encallada en òrbita, esperant l'aprovació per tornar a la Terra

Una nau espacial comercial propietat de Varda Space Industries, una startup especialitzada en la fabricació a l'espai, ha estat en òrbita més temps del previst mentre espera l'aprovació del govern per tornar a la Terra amb una col·lecció d'espècimens farmacèutics. El satèl·lit es va llançar el 12 de juny amb l'objectiu inicial d'una missió d'un mes per mostrar la tecnologia de la companyia per produir materials comercials, especialment productes farmacèutics, dins d'una càpsula recuperable dissenyada per retornar els productes a la Terra per a l'anàlisi i ús comercial.

No obstant això, la recuperació de la càpsula de Varda està actualment en suspens després que l'Administració Federal d'Aviació (FAA) i la Força Aèria dels EUA denegaren l'aprovació per al seu aterratge en una part remota d'Utah. La FAA va declarar que Varda va llançar el seu vehicle sense llicència de reentrada i no complia els requisits reglamentaris. Varda ha demanat una reconsideració de la decisió, que actualment està pendent. L'empresa havia apuntat oportunitats d'aterratge a principis de setembre a l'Utah Test and Training Range, però se li va denegar el permís per problemes de seguretat.

Varda Space Industries ha assegurat que la seva nau espacial està en bones condicions i "sana en tots els sistemes". Tot i que la nau està dissenyada per romandre en òrbita durant un any sencer si cal, la companyia està treballant activament amb socis governamentals per portar la càpsula a la Terra tan aviat com sigui possible.

L'Oficina d'Operacions Espacials Comercials de la FAA és responsable de l'atorgament de llicències per a les operacions comercials de llançament i reentrada. Tanmateix, l'agència revisa principalment les sol·licituds de llicències de llançament i les llicències de reentrada són relativament noves. La FAA ha autoritzat 82 llançaments comercials aquest any, un augment significatiu respecte als anys anteriors. El nombre creixent de llançaments comercials està impulsat principalment per l'augment de la cadència de llançament de SpaceX. La FAA ha sol·licitat finançament addicional per seguir el ritme de la creixent indústria espacial comercial.

Les principals preocupacions de la FAA a l'hora de revisar les sol·licituds de llicència són la seguretat del públic, el risc de danys a la propietat, les amenaces ambientals i les implicacions de seguretat nacional. Tot i que és poc freqüent que la FAA negui una sol·licitud de llicència, els vehicles de reentrada encara són relativament poc freqüents. Només dues empreses han rebut una llicència comercial de reentrada de la FAA fins ara.

Varda i la FAA han estat en discussions sobre els plans de la companyia per tornar regularment càpsules espacials automatitzades a la Terra i el seu impacte potencial en el trànsit aeri comercial.