Entendre els altres a través de les seves accions: un aspecte clau de la cognició humana amb implicacions per a la IA

Quan observem les accions d'algú, la nostra ment treballa ràpidament per desxifrar les seves intencions. La investigació realitzada per investigadors de percepció de la Universitat Johns Hopkins ha posat llum sobre com la gent pot entendre el que els altres estan intentant aprendre simplement observant les seves accions. Aquest estudi innovador, publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, ha revelat un aspecte sovint passat per alt de la cognició humana, amb implicacions significatives per al desenvolupament de sistemes d'intel·ligència artificial (IA).

A diferència del reconeixement d'accions pragmàtiques, que impliquen predir les accions immediates d'algú, l'estudi es va centrar en les "accions epistèmiques". Aquestes accions es realitzen quan algú intenta recollir informació o conèixer el seu entorn. Tot i que investigacions anteriors han demostrat que les persones poden identificar amb precisió accions pragmàtiques, es coneixia poc sobre com percebem i entenem les accions epistèmiques.

En una sèrie d'experiments amb 500 participants, els investigadors van demanar als individus que miréssin vídeos de persones sacsejant caixes. Els participants van poder discernir els objectius de l'agitador, ja sigui per determinar el nombre d'objectes dins de la caixa o per determinar la forma dels objectes, en qüestió de segons. Aquesta capacitat de percebre les intencions d'una altra persona a través de les seves accions és alhora intuïtiva i notable, posant de manifest els complexos processos cognitius que la nostra ment realitza sense esforç.

Aquestes troballes tenen implicacions més àmplies per al camp del desenvolupament de la IA. En entendre com els humans infereixen els objectius d'una altra persona mitjançant accions, els investigadors poden dissenyar sistemes d'IA que estiguin millor equipats per interactuar i entendre el comportament humà. Per exemple, un assistent de robot amb intel·ligència artificial podria analitzar les accions d'un client i predir què està buscant, proporcionant un servei més personalitzat i eficient.

En estudis futurs, l'equip de Johns Hopkins té previst investigar la distinció entre la intenció epistèmica i la intenció pragmàtica. També estan interessats a explorar quan aquestes habilitats d'observació sorgeixen en el desenvolupament humà i si es poden construir models computacionals per dilucidar encara més la relació entre les accions físiques i la intenció epistèmica.

Aquesta investigació no només proporciona informació valuosa sobre la nostra comprensió de la cognició humana, sinó que també obre noves possibilitats per a la tecnologia d'IA per interpretar eficaçment les accions i les intencions humanes. Mitjançant l'aprofitament d'aquest coneixement, els futurs sistemes d'IA poden ser més perceptius i hàbils per entendre i respondre a les necessitats i desitjos humans.

Preguntes freqüents

P: Què són les accions pragmàtiques i les accions epistèmiques?

Les accions pragmàtiques es refereixen a accions que impliquen predir les accions immediates d'un individu, mentre que les accions epistèmiques es realitzen quan algú intenta recollir informació o aprendre alguna cosa sobre el seu entorn.

P: Com van fer els investigadors els seus experiments?

Els investigadors van demanar a 500 participants que miréssin vídeos en què algú sacsejava una caixa. Els participants van poder determinar si l'agitador estava intentant esbrinar el nombre d'objectes dins de la caixa o la forma dels objectes.

P: Quines són les implicacions d'aquesta investigació per a la IA?

En entendre com els humans perceben i infereixen les intencions dels altres a través d'accions, els sistemes d'IA es poden dissenyar per comprendre i interactuar millor amb el comportament humà. Per exemple, un assistent de robot podria predir amb precisió què està buscant un client en funció de les seves accions.