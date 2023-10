L'eclipsi parcial de Lluna es produirà del 28 al 29 d'octubre de 2023

By

Es preveu que un esdeveniment celeste tingui lloc els dies 28 i 29 d'octubre de 2023, ja que s'espera que es produeixi un eclipsi parcial de lluna. Aquest esdeveniment, també conegut com a eclipsi penumbral de Lluna, succeeix quan el sol, la terra i la lluna s'alineen de tal manera que la terra projecta una ombra sobre la lluna, fent que sembli més fosca.

Durant aquest eclipsi, només una part de la lluna estarà coberta per l'ombra de la terra, el que provocarà una disminució parcial de la seva brillantor habitual. És important tenir en compte que aquest tipus d'eclipsi és diferent d'un eclipsi total de Lluna, on la Lluna està completament coberta per l'ombra de la terra.

S'espera que l'eclipsi parcial de lluna es produeixi en un període de diverses hores, amb la visibilitat màxima a la tarda o a primera hora del matí, depenent de la zona horària del país. A l'Índia, l'eclipsi començarà la nit del 28 d'octubre i continuarà fins al matí del 29 d'octubre.

Els observadors de l'Índia tindran l'oportunitat de presenciar com la lluna perd gradualment la seva brillantor a mesura que entra a l'ombra de la terra. Aquest fenomen és un recordatori dels increïbles esdeveniments celestes que ocorren al nostre univers i presenta una oportunitat única per als observadors d'estrelles i els entusiastes de l'astronomia per observar i apreciar les meravelles del nostre sistema solar.

És important prendre les precaucions adequades mentre observeu l'eclipsi per protegir els ulls dels raigs directes del sol. Es recomana utilitzar ulleres d'eclipsi solar o altres filtres solars homologats per evitar qualsevol dany potencial a la vista.

Així que marqueu els vostres calendaris per al cap de setmana del 28 al 29 d'octubre de 2023 i preneu-vos el temps per presenciar la bellesa fascinant d'un eclipsi parcial de lluna. És una oportunitat per connectar amb el món natural i meravellar-se davant les meravelles impressionants que el nostre univers ofereix.

