Actituds dels pares cap a la participació en la investigació genòmica per a nens sans

Un estudi recent va explorar les actituds dels pares envers la participació dels seus fills sans en la investigació genòmica i les seves expectatives pel retorn dels resultats. La investigació pretenia entendre les opinions dels pares que participaven en una xarxa d'investigació d'atenció primària i tenien fills sans. L'estudi va dur a terme entrevistes telefòniques semiestructurades a 26 pares, analitzant les transcripcions temàticament.

De les entrevistes van sorgir tres temes clau. El primer tema va ser la reciprocitat, on els pares van expressar la seva preferència per rebre resultats mèdicament accionables i d'inici infantil com a gest recíproc per a la seva participació en la investigació. També s'esperava que es tornessin a contactar amb el temps per obtenir informació addicional o actualitzacions. El segon tema va explorar els impactes aigües avall de les proves genètiques. Els pares tenien esperances en beneficis clínics futurs per als seus fills, però també estaven preocupats pel risc de discriminació genètica. Volien assegurar-se que participar en la investigació genòmica no tingués conseqüències negatives per al futur del seu fill.

El tercer tema va ser el poder i l'apoderament. Alguns pares es van sentir empoderats per participar en la investigació genòmica, ja que els va permetre prendre mesures preventives per al seu fill i altres membres de la família. Ho van veure com una oportunitat per prendre decisions informades i evitar possibles riscos per a la salut. No obstant això, altres pares dubtaven a limitar l'autonomia del seu fill participant en investigacions que poguessin donar lloc a la descoberta de condicions mèdiques o predisposicions genètiques.

Entendre aquestes actituds i expectatives pot ajudar a informar els enfocaments centrats en els participants de la investigació genòmica. Els investigadors poden tenir en compte aquestes tensions a l'hora de dissenyar estudis per optimitzar la presa de decisions i la participació dels pares i alhora maximitzar la utilitat dels resultats. A més, abordar les preocupacions relacionades amb la discriminació genètica i promoure l'autonomia en la presa de decisions pot millorar encara més la voluntat dels pares de participar en la investigació genòmica amb els seus fills sans.

