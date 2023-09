Els científics descobreixen que els paràsits manipulen les formigues per pujar a les fulles d'herba

By

Científics del Departament de Ciències Vegetals i Ambientals de la Universitat de Copenhaguen han fet un descobriment fascinant sobre els tremots del fetge de lanceta, un tipus de paràsit. Aquests trematots tenen la notable capacitat de controlar les formigues i fer-les pujar i baixar de brins d'herba, augmentant les possibilitats que els animals més grans els consumeixin.

El cicle de vida dels trematots del fetge de lanceta comença quan els seus ous són excretats per les vaques i acaben a l'herba. Els cargols ingereixen aquests ous, on es converteixen en larves i es reprodueixen asexualment. Els cargols responen a la infestació formant quists al voltant dels cucs, que posteriorment són expulsats com a boles de llim. Sense saber-ho, les formigues consumeixen aquestes boles de llim juntament amb les larves de cuc.

Un cop dins d'una formiga, les larves migren a l'estómac de la formiga o al seu cervell. Els que arriben al cervell prenen el control, ordenant a la formiga que s'enfili a una fulla d'herba i s'hi agafi. Aquest comportament facilita que els animals més grans ingereixin accidentalment la formiga i els seus paràsits. Dins de l'hoste final, els cucs maduren i posen ous al fetge de l'hoste, completant el cicle.

Els investigadors que estudien formigues infectades als boscos de Bidstrup de Dinamarca van trobar que la temperatura jugava un paper important en el comportament de les formigues. Els dies frescos, les formigues romanien a l'herba, però els dies més càlids baixaven. Aquesta observació suggereix que els cucs manipulen predominantment les formigues durant les hores nocturnes i matinals. Les troballes emfatitzen la complexitat del comportament dels paràsits i posen de manifest la necessitat de més investigacions en aquesta àrea.

Tot i que és rar, els humans poden infectar-se ocasionalment per aquests paràsits. En aquests casos, el fetge i els conductes biliars poden patir danys. No obstant això, és important tenir en compte que els humans no són l'amfitrió principal dels trematodos hepàtics de lanceta.

Fonts:

– Universitat de Copenhaguen, Departament de Ciències Vegetals i Ambientals

– Revista d'Ecologia del Comportament