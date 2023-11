Comprendre la complexitat del forat d'ozó i el seu impacte en el clima

By

Un estudi recent realitzat per un estudiant de doctorat de la Universitat d'Otago revela una tendència preocupant en la mida i la profunditat del forat d'ozó. Hannah Kessenich, la investigadora de l'estudi, ha descobert que el forat d'ozó ha anat augmentant de mida durant els últims anys. Contràriament a la creença popular, aquesta escalada no es pot atribuir únicament a l'ús de CFC (clorofluorocarburs).

La investigació de Kessenich, publicada a la prestigiosa revista Nature Communications, analitza els canvis mensuals i diaris dels nivells d'ozó dins del forat d'ozó antàrtic des del 2004 fins al 2022. Inesperadament, l'estudi va descobrir que el forat d'ozó ha estat constantment gran i profund en els darrers anys, desafiant la idea que el problema s'havia resolt.

La causa d'aquests forats d'ozó en expansió pot estar en les complexes interaccions que es produeixen dins del vòrtex polar sobre l'Antàrtida. L'aire que baixa des de dalt entra al vòrtex polar i arriba al forat d'ozó cap a l'octubre. Aquesta entrada d'aire podria estar contribuint als canvis observats al forat d'ozó.

Tot i que el Protocol de Mont-real sobre substàncies que esgoten la capa d'ozó ha tingut èxit a l'hora d'abordar el problema dels CFC, els investigadors creuen que altres factors també juguen un paper en l'expansió del forat d'ozó. Entendre aquests mecanismes complexos és crucial per predir l'impacte que tindrà el forat d'ozó en els patrons climàtics futurs.

La predicció actual és que el forat d'ozó es recuperarà el 2065, però aquesta data prevista coincideix amb els canvis en curs en el nostre clima. A mesura que Kessenich i el seu equip s'esforcen per entendre millor els impulsors de l'expansió del forat d'ozó, s'està fent evident que l'impacte en el clima de l'hemisferi sud no es pot passar per alt.

És fonamental continuar estudiant el forat de l'ozó i les seves implicacions. En augmentar la consciència i l'interès en aquest tema, podem fomentar una comprensió més profunda de la seva complexitat i treballar per trobar solucions efectives.

Preguntes freqüents

Què és el forat d'ozó?

El forat d'ozó fa referència a un esgotament greu del gruix i la concentració de la capa d'ozó a l'Antàrtida durant períodes específics, principalment a la primavera.

Què causa el forat d'ozó?

Anteriorment, es creia que els clorofluorocarburs (CFC) eren la causa principal del forat d'ozó. Tanmateix, investigacions recents indiquen que altres factors complexos dins del vòrtex polar sobre l'Antàrtida també poden contribuir a la seva expansió.

Com afecta el forat d'ozó els patrons climàtics?

La mida i la profunditat del forat d'ozó poden tenir conseqüències importants per als patrons climàtics, especialment a l'hemisferi sud. És crucial entendre millor aquests efectes per predir i mitigar els possibles impactes climàtics.