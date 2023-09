Un esdeveniment misteriós va canviar l'aureola de matèria fosca de la nostra galàxia, segons l'estudi

By

Un estudi recent suggereix que una massa massiva de matèria fosca invisible ha causat una distorsió significativa en la forma de la nostra galàxia. Si bé els científics van creure inicialment que la Via Làctia era un disc pla amb dos braços espirals, les mesures realitzades durant el segle passat han revelat una flexió inexplicable. La deformació es produeix principalment als límits de la galàxia, on certes regions s'enfonsen mentre d'altres s'escampen cap amunt, donant-li un aspecte de sombrero aixafat.

Les simulacions per ordinador realitzades pels investigadors poden haver revelat la causa d'aquest fenomen. Les simulacions insinuen un esdeveniment misteriós que va interrompre l'alineació de l'halo invisible de matèria fosca de la nostra galàxia. L'estudi, publicat a la revista Nature Astronomy el 14 de setembre, demostra proves convincents que la nostra galàxia està embolicada en un halo de matèria fosca inclinat.

La matèria fosca és un tipus de matèria evasiva que constitueix aproximadament el 85% de la matèria total de l'univers. Encara que no interacciona directament amb la llum i es manté invisible, es poden observar els seus efectes gravitatoris. La matèria fosca és responsable d'accelerar les estrelles a velocitats extraordinàries mentre orbiten els centres galàctics, distorsionant la llum estel·lar llunyana i donant forma a l'halo galàctic de la Via Làctia.

L'aureola galàctica fa referència a una vasta esfera d'estrelles que suren com fulles sobre un estany de matèria fosca, situat més enllà dels braços espirals de la Via Làctia. Investigacions recents utilitzant la nau espacial Gaia de l'Agència Espacial Europea han demostrat que les estrelles dins de l'halo galàctic estan peculiarment desalineades.

En un intent d'entendre les implicacions d'un halo estel·lar desequilibrat per a l'halo de matèria fosca, els astrònoms van utilitzar models informàtics per recrear una galàxia jove semblant a la Via Làctia. El model incloïa un halo de matèria fosca inclinat 25 graus respecte al disc. Després de simular la galàxia durant 5 milions d'anys, els investigadors van descobrir que el seu model s'assemblava en gran mesura a la nostra pròpia galàxia.

La causa de la desalineació de l'halo de matèria fosca encara no està clara. Tanmateix, les simulacions realitzades pels investigadors suggereixen que probablement sigui el resultat d'una col·lisió massiva, que podria implicar una altra galàxia que xoca amb la nostra. Aquesta col·lisió podria haver fet que l'halo de matèria fosca s'inclinés fins a 50 graus abans de baixar lentament fins a la seva elevació actual de 20 graus.

