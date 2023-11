Nous coneixements sobre el creixement microbià a l'espai: explorant el paper de la gravetat

Dos investigadors de la Facultat d'Enginyeria de la Universitat Estatal d'Oregon han unit forces amb la NASA per aprofundir en la intrigant relació entre la gravetat i el creixement microbià. Dorthe Wildenschild i Tala Navab-Daneshmand han aconseguit una subvenció de 525,000 dòlars de la National Science Foundation per dur a terme experiments a l'Estació Espacial Internacional (ISS) per examinar la formació i el desenvolupament de biofilms en sòls i roques parcialment saturats.

Els biofilms, que són grups de microorganismes que s'uneixen a les superfícies i entre ells, tenen un paper crucial en diverses àrees d'estudi. En investigar el seu creixement en mitjans porosos, els investigadors pretenen obtenir coneixements amb implicacions socials importants. Aquesta investigació té el potencial de millorar les tècniques de remediació d'aigües subterrànies, millorar els processos de tractament de l'aigua i proporcionar un coneixement valuós en ciències del sòl i l'agricultura. A més, els biofilms també influeixen en la contaminació de dispositius mecànics i implants mèdics.

Comprendre el comportament dels microorganismes en condicions de microgravetat també pot aportar llum sobre el seu impacte en els sistemes d'enginyeria i la salut humana durant els vols espacials tripulats. En examinar la formació de biofilm en un entorn únic com l'ISS, es pot obtenir nova informació sobre el comportament microbià alterat a l'espai.

Acompanyada d'imatges captivadores, com ara una fotografia d'un llac al Regne Unit que mostra el llim taronja vibrant resultat de l'oxidació bacteriana del ferro a les aigües subterrànies, aquesta investigació obre noves fronteres en l'estudi del creixement microbià. El contrast del cel blau reflectit a l'aigua proporciona un teló de fons visualment sorprenent al llim de colors, que serveix com a recordatori de la diversitat intrigant de biofilms.

En investigar els efectes de la gravetat en la formació de biofilms, aquests científics estan obrint el camí per a descobriments innovadors que afectaran una sèrie de camps tant a la Terra com en l'exploració espacial. A mesura que les mostres preparades per Wildenschild i Navab-Daneshmand estan preparades per al seu llançament a l'ISS, esperem impacients les valuoses idees que ens donaran.

Preguntes freqüents

P: Què són els biofilms?

R: Els biofilms són comunitats de microorganismes que s'adhereixen a les superfícies i formen agregats.

P: Com són rellevants els biofilms per a diversos camps?

R: Els biofilms tenen impactes significatius en la remediació de les aigües subterrànies, els mètodes de tractament de l'aigua, la ciència del sòl i l'agricultura. També contribueixen a la contaminació en dispositius mecànics i mèdics.

P: Quin paper juga la gravetat en el creixement microbià?

R: S'està estudiant la influència de la gravetat en la formació de biofilms per entendre el comportament microbià tant en entorns terrestres com de microgravetat, inclosos els vols espacials.

P: Quin és l'objectiu dels experiments a l'ISS?

R: Els experiments tenen com a objectiu obtenir informació sobre la formació i el desenvolupament de biofilms en sòls i roques parcialment saturats en condicions de microgravetat.

P: Com pot beneficiar la societat aquesta investigació?

R: Aquesta investigació té aplicacions potencials en els camps de la remediació d'aigües subterrànies, el tractament d'aigües i la ciència del sòl i l'agricultura. A més, contribueix a la nostra comprensió del comportament microbià a l'espai i el seu impacte en la salut humana durant les missions espacials.