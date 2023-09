Asteroide Bennu: la nau espacial OSIRIS-REx de la NASA s'acosta al lliurament de la mostra a la Terra

La nau espacial OSIRIS-REx de la NASA torna a la Terra amb una col·lecció de trossos d'asteroides de l'asteroide Bennu. La nau espacial es va llançar el 2016 i ha passat els últims set anys recollint mostres de l'antiga pila de runes. Bennu té una petita possibilitat de xocar amb la Terra a finals del segle XXII, per això la NASA ho va considerar un possible risc de seguretat i va enviar OSIRIS-REx a aquesta missió. La nau espacial està programada per lliurar les mostres al Dugway Proving Ground del Departament de Defensa a Utah el 22 de setembre de 24.

Dante Lauretta, l'investigador principal de la missió OSIRIS-REx, va confirmar que la nau espacial està en bon estat de salut i preparada per al lliurament de la mostra. S'han realitzat àmplies sessions pràctiques per garantir la correcta manipulació de les mostres un cop arriben a la Terra. Els equips de recuperació han passat per diversos escenaris, com ara trobar la càpsula cap per avall o en un bassal d'aigua. L'objectiu és tenir tots els procediments programats per garantir una recuperació sense problemes i amb èxit.

La càpsula que conté les mostres serà recollida per un helicòpter i transportada a una sala neta especialment creada dins del camp d'entrenament i proves d'Utah. Des d'allà, serà transportat en avió al Johnson Space Center de la NASA a Houston, on se'l sotmetrà a una anàlisi posterior.

La quantitat exacta de material d'asteroides recollit per OSIRIS-REx és incerta a causa d'un error de mesura. L'equip calcula que la nau espacial ha enganxat entre 5.26 i 12.34 unces (149 a 350 grams) de Bennu, superant el requisit de la missió de 60 grams (2.1 unces).

Dante Lauretta, que ha estat involucrat en el projecte OSIRIS-REx durant 20 anys, va expressar la seva il·lusió per veure finalment les mostres. Ho va descriure com una experiència surrealista i la culminació d'anys de treball dur. L'anàlisi de les mostres proporcionarà informació valuosa sobre els primers dies de la formació del sistema solar i podria revelar pistes sobre l'origen de la vida a la Terra.

