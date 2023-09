Missió Osiris-Rex de la NASA per lliurar la mostra d'asteroides més gran a la Terra

By

La missió Osiris-Rex de la NASA està preparada per fer història lliurant la mostra d'asteroides més gran mai retornada a la Terra. Es preveu que una càpsula que conté aproximadament 250 g de roques i pols recollida de l'asteroide Bennu aterri diumenge al desert d'Utah. Aquesta missió marca el primer intent de la NASA de recollir una mostra d'un asteroide des del 2020.

La nau espacial Osiris-Rex es va llançar el setembre de 2016 i va arribar a Bennu el desembre de 2018. Durant gairebé dos anys, la nau espacial va cartografiar meticulosament la superfície de l'asteroide abans de recollir la mostra el 20 d'octubre de 2020.

Una part de la mostra, aproximadament una quarta part, es distribuirà entre més de 200 persones de 38 institucions d'arreu del món. Aquest grup divers de científics treballarà junts per analitzar la mostra i obtenir informació sobre la història primerenca i l'evolució del nostre sistema solar. Bennu, un romanent de 4.5 milions d'anys, es veu com una càpsula del temps que pot proporcionar pistes valuoses sobre la formació dels planetes.

Un dels principals avantatges de recollir una mostra directament d'un asteroide com Bennu és la mínima contaminació. A diferència dels meteorits que cauen a la Terra i es contaminen ràpidament en contacte amb la nostra atmosfera, la mostra d'Osiris-Rex donarà als científics una visió verge del passat. Això podria ser crucial per entendre l'origen dels materials orgànics i de l'aigua que poden haver contribuït al desenvolupament de la vida a la Terra.

El professor astrofísic Boris Gansicke de la Universitat de Warwick subratlla la importància d'estudiar els asteroides: "Els asteroides del nostre sistema solar contenen els blocs de construcció en brut dels quals es va fer la Terra, així que treballar la seva composició ens dirà molt sobre com es va formar el nostre planeta. . Encara queden moltes preguntes sense resposta, com ara la font de l'aigua de la Terra i els orígens dels ingredients per a la vida".

Aquesta missió representa una fita important en la nostra recerca de coneixements sobre la història del nostre sistema solar i obre possibilitats per a una exploració posterior dels asteroides i el seu impacte potencial en la nostra comprensió dels orígens de la vida.

