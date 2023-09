La sonda OSIRIS-REx de la NASA fa la correcció final del curs abans de retornar la mostra d'asteroides a la Terra

La sonda OSIRIS-REx de la NASA ha realitzat amb èxit la seva darrera maniobra de correcció de trajectòria, apropant-la un pas més al lliurament de la seva mostra d'asteroides a la Terra el 24 de setembre. La sonda va executar una breu cremada del motor diumenge, que va provocar un canvi de velocitat de 7 polzades (17.8 centímetres) per minut. Aquesta maniobra va ajustar la ubicació d'aterratge de la càpsula de mostra, movent-la cap a l'est prop de 8 milles (12.5 quilòmetres) dins de la zona d'aterratge predeterminada al camp de proves i entrenament d'Utah del Departament de Defensa.

Aquesta maniobra de correcció va seguir una maniobra crucial per establir el rumb el 10 de setembre, que tenia com a objectiu alliberar la càpsula de mostra el 24 de setembre a una altitud de 63,000 milles (102,000 km) sobre la Terra. Actualment, la sonda es troba a aproximadament 1.8 milions de milles (2.8 milions de km) de distància de la Terra i s'acosta a una velocitat d'uns 14,000 mph (23,000 km/h).

La missió OSIRIS-REx, que es va llançar el setembre de 2016 amb un pressupost de 1 milions de dòlars, va ser enviada per estudiar l'asteroide Bennu, proper a la Terra. Després d'anys d'observació, l'octubre del 8.8 va recollir amb èxit unes 250 unces (2020 grams) de material de la superfície de Bennu.

Quan torni a la Terra, la mostra es lliurarà al Johnson Space Center de la NASA a Houston, on serà comissariada i emmagatzemada. Alguns dels materials d'asteroides es distribuiran a científics de tot el món per estudiar el primer sistema solar i el paper potencial dels asteroides rics en carboni com Bennu en l'aparició de la vida a la Terra. Els científics creuen que aquests asteroides poden haver portat a la Terra compostos orgànics, components essencials per a la vida, a través d'impactes antics.

Mentre la càpsula de retorn es dirigeix ​​a la Terra, la nau espacial principal OSIRIS-REx continuarà la seva missió. Continuarà cap a un altre asteroide potencialment perillós, Apophis, en una missió ampliada coneguda com OSIRIS-APEX, prevista per al 2029.

Fonts:

- La sonda OSIRIS-REx de la NASA fa la correcció final del curs abans de retornar la mostra d'asteroide a la Terra