La missió OSIRIS-REx de la NASA s'acosta a la Terra amb una preciosa mostra d'asteroides

La nau espacial OSIRIS-REx de la NASA s'està tancant a la Terra amb la seva valuosa càrrega de mostres d'asteroides. En una maniobra crítica, la nau espacial va disparar els seus propulsors de control d'actitud, ajustant la seva velocitat en 0.5 mph per garantir un retorn exitós. Sense aquesta petita correcció, la sonda i la seva càrrega d'asteroides haurien perdut la Terra.

La missió OSIRIS-REx implica la recollida de mostres de brutícia i grava de l'asteroide Bennu, que mesura uns 1,650 peus d'amplada. La nau espacial va recollir aproximadament 8.8 unces (250 grams) de material durant la seva visita a Bennu l'octubre de 2020. Aquestes precioses mostres seran lliurades a la Terra en una càpsula el matí del 24 de setembre.

S'espera que la càpsula de retorn aterri en una àrea especificada de 36 milles per 8.5 milles al camp de proves i entrenament d'Utah, al sud-oest de Salt Lake City. L'aterratge es produirà aproximadament 13 minuts després de l'alliberament de la càpsula, amb la nau espacial seguint una velocitat i un angle precís.

Les mostres d'asteroides recollides tindran un valor immens per als científics de tot el món. Mitjançant l'estudi d'aquestes mostres, els investigadors esperen obtenir informació sobre la formació i l'evolució del nostre sistema solar. A més, el material pot aportar llum sobre el paper dels asteroides rics en carboni com Bennu en el lliurament dels components necessaris per a la vida a la Terra.

Actualment, la nau espacial OSIRIS-REx es troba a uns 4 milions de milles de distància de la Terra, viatjant a una velocitat de 14,000 mph. L'equip de la missió pot realitzar un tret més d'empenta el 17 de setembre si es considera necessari. És important tenir en compte que només la càpsula de mostra tornarà a la Terra, mentre que la nau espacial continuarà el seu viatge cap a l'asteroide Apophis per a una missió ampliada, amb una arribada prevista el 2029.

Fonts:

- Publicació al blog dels funcionaris de la NASA l'11 de setembre

– Crèdit d'imatge del Goddard Space Flight Center de la NASA: trajectòria de retorn a la Terra per a la nau espacial OSIRIS-REx i la càpsula de mostra.